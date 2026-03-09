توضیحات عضو خبرگان درباره نحوه انتخاب رهبری جدید با رای ۸۵ درصد افراد حاضر
آیت الله حیدری درباره نحوه انتخاب رهبری جدید توسط مجلس خبرگان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری درباره انتخاب رهبر جدید گفت: دشمنان مکان مربوط مجلس خبرگان را هم در قم و هم در تهران بمباران کردند و هیچ مکانی برای مجلس خبرگان نه در قم و در نه در تهران نماند.

وی ادامه داد: بنابراین آنها به دنبال ترور همه اعضای مجلس خبرگان بودند، در این شرایط ناامنی بسیار شدید و شرایط جنگی به حمدالله خبرگان ملت بدون سر و صدا و بدون تبلیغات و بدون جوسازی کار خودشان را عاقلانه و محرمانه و شجاعانه انجام دادند و بالاخره تصمیم گرفته شد که امشب جمع شوند و بدون سر و صدا این کار را انجام دهند.

وی گفت: الحمدالله بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان جمع شدند و البته به خاطر شرایط امنیتی شاید به بعضی‌ها هم خبر نرسید و با اینکه در قم بودند نتوانستند بیایند ولی اکثریت قریب به اتفاق بحمدالله شرکت کردند و بحث شد و گزینه‌هایی مختلف مطرح شد و الحمدالله گزینه مورد نظر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای با رای حدود ۸۵ درصد افراد حاضر در مجلس مورد انتخاب به جا قرار گرفتند و الحمدالله به سلامتی این انتخاب به میمنت و مبارکی در ماه مبارک رمضان و مخصوصاً شب مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه انجام شد.

