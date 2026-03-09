توضیحات عضو خبرگان درباره نحوه انتخاب رهبری جدید با رای ۸۵ درصد افراد حاضر

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری درباره انتخاب رهبر جدید گفت: دشمنان مکان مربوط مجلس خبرگان را هم در قم و هم در تهران بمباران کردند و هیچ مکانی برای مجلس خبرگان نه در قم و در نه در تهران نماند.

وی ادامه داد: بنابراین آنها به دنبال ترور همه اعضای مجلس خبرگان بودند، در این شرایط ناامنی بسیار شدید و شرایط جنگی به حمدالله خبرگان ملت بدون سر و صدا و بدون تبلیغات و بدون جوسازی کار خودشان را عاقلانه و محرمانه و شجاعانه انجام دادند و بالاخره تصمیم گرفته شد که امشب جمع شوند و بدون سر و صدا این کار را انجام دهند.

وی گفت: الحمدالله بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان جمع شدند و البته به خاطر شرایط امنیتی شاید به بعضی‌ها هم خبر نرسید و با اینکه در قم بودند نتوانستند بیایند ولی اکثریت قریب به اتفاق بحمدالله شرکت کردند و بحث شد و گزینه‌هایی مختلف مطرح شد و الحمدالله گزینه مورد نظر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای با رای حدود ۸۵ درصد افراد حاضر در مجلس مورد انتخاب به جا قرار گرفتند و الحمدالله به سلامتی این انتخاب به میمنت و مبارکی در ماه مبارک رمضان و مخصوصاً شب مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه انجام شد.

