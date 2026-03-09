

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(نساء آیه 59)



ملت بزرگوار، قهرمان، شجاع و بصیر ایران اسلامیستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت قاعد امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه‌الزکیه) انتخاب ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، توسط نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحناله‌الفدا) و ملت شریف، قدرشناس، بصیر و ولایت مدار، تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.



نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و آحاد فرماندهان، رزمندگان و خانواده بزرگ نیروهای مسلح، ضمن میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان فقیه جامع الشرایط، عادل، زمانشناس، سیاستمدار، عالم عامل، زاهد، با تقوا و مدیر و مدبر اعلام بیعت نموده و تحت فرمان معظم له تمام ظرفیت و تلاش خود را به کار خواهند گرفت و با رهبری و فرماندهی آن فقیه عادل آرمان‌های انقلاب اسلامی را محقق خواهند نمود.



نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری با انتخاب رهبری شایسته برای عبور نظام مقدس جمهوری اسلامی از پیچ تاریخی، هوشمندی و درایت خود را ثابت نمودند که این امر مقدس قابل تقدیر و تحسین است.



نیروهای مسلح اعلام می‌دارند تحت فرامین و تدابیر منتخب مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به عنوان ولی فقیه، رهبر و فرمانده معظم کل قوا، مقتدرتر، با صلابت‌تر و جهادی تر از گذشته در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در صحنه خواهند بود و دشمنان امت اسلامی به ویژه آمریکا و دشمنان جنایتکار به عنوان رهبر نظام سلطه و استکبار جهانی را از تجاوز، تعدی و تعرض به مسلمانان و ملت غیرتمند و صبور قدرشناس مومن و انقلابی ایران پشیمان خواهند نمود و تا آخرین نفس و قطره خون تحت فرماندهی رهبر عزیزمان از منافع و امنیت کشور در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران عزیز مقاومت و ایستادگی خواهند کرد.



ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص)