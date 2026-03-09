حضور رهبر جدید در ایران باید مظهر وفاق ملی باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا علی لاریجانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: باید تشکر کنیم از مجلس محترم خبرگان که با همه شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم و شرایط جنگی است و آمریکا هم مستمرا اعلام کرده بود اگر مجلس خبرگان تشکیل شود بمباران می کند اما با شجاعت مجلس را تشکیل داده و در آنجا برای رهبری آینده تصمیم گیری کردند.

وی ادامه داد: نکته بسیار پراهمیت این است که با همه ترفندهایی که دشمنان داشتند و رهبر انقلاب را به شهادت رساندند و فکر می کردند شرایط ایران به بن بست می رسد و می توانند به اهداف شوم خودشان برسند اما مجلس خبرگان باتوجه به سازو کاری که در قانون اساسی مشخص شده است به موق وارد شد و بررسی کرد و از بین افرادی که مطرح بودند حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای را انتخاب کردند. این یک فرآیند قانونی بوده است که طی شده است.

وی ادامه داد: حتما اطلاع دارید که چقدر فضا سازی منفی در این مدت صورت گرفته بود که با فرآیند شفافی که از سوی مجلس خبرگان صورت می گیرد همه این ها اصلاح شد نکته سوم این است که ایشان آقازاده رهبر شهید انقلاب بودند. در آن مکتب پرورش پیدا کرده اند و وجود ایشان برای آینده انقلاب اسلامی منشا خیر وبرکت خواهد بود و با توجه به حساسیت هایی که در کشور وجود دارد با تعالیمی که از پدر بزرگوراشان آموخته اند می توانند شرایط را هدایت کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حضور رهبری جدید در ایران باید مظهر وفاق ملی باشد. همه باید به این موضوع کمک کنند چراکه ما امروز نیازمند یک وفاق هستیم و رهبری باید با صلابت شرایط جنگ را اراده کنند و شرایط کشور را هدایت کنند لذا آنهایی که می خواهند به آینده ایران توجه کنند باید همه بحث های گذشته را کنار گذاشته و با وحدت کلمه حول رهبری جدید شرایط را برای پیروزی ایران در این نبرد آماده کنند. آرزوی همه ما این است که در این دوره با رهبری ایشان ایران در مسیر توسه قرار بگیرد و فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا کرده رفاه و آسایش مردم بیشتر شود. برای ایشان آرزوی موفقت می کنیم.

انتهای پیام/