بهروز آذر:
ایران داغدار جانِ ۲۰۰ زن است
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به روز جهانی زن گفت: ایران داغدار ۲۰۰ جان عزیز از زنان سرافرازش و دختر ۸ ماههای است که کوچکترین قربانی بمباران اسرائیلی-آمریکایی است.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در روز جهانی زن، ایران داغدار ۲۰۰ جان عزیز از زنان سرافرازش و دختر ۸ ماههای است که کوچکترین قربانی بمباران اسرائیلی-آمریکایی است.»
وی افزود: «اما اراده زن ایرانی، فراتر از جنگهاست؛ او امروز، پناه امن خانواده و معمارِ اصلیِ امید برای فردا است.»