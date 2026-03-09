به گزارش ایلنا، در پی انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی تاکید کرد:

متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

بسم االله الرحمن الرحیم .تصمیم متقن و دقیق مجلس محترم خبرگان در انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) بر ضایعهٔ سنگین از دست دادن مرشد و رهبر عزیزتر از جانمان، مرهمی آرامش‌بخش بود که دل مردم ایران و مومنین را شاد و آخرین امیدهای دشمنان ایران عزیز را نقش بر آب کرد.

ملت ایران به لطف خدا و با عنایت حضرت ولی عصر (عج) از نعمت رهبری مؤمن و متقی، انقلابی، مردمی، شجاع، مدیر و مدبر، آگاه به زمانه، دشمن‌شناس و ساده‌زیست برخوردار شد؛ ایشان اهل فضل و دانش، مسلط به امور جاری و حاکمیتی، نوگرا و معتقد به رویکرد گام دومی انقلاب و حوزه‌های دانش‌بنیان و علم‌پایه هستند و مدال افتخار فرزند، برادر و همسر شهید بودن را بر سینه دارند. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، هر آینه سایهٔ رهبر شهیدمان هستند و کشتی انقلاب را با قوت در مسیر امامین انقلاب به سمت ایرانی آباد، پیشرفته و یکپارچه هدایت خواهند کرد.

اینجانب این انتخاب مبارک را به ملت سربلند و شهیدپرور ایران، همهٔ مسلمانان جهان و دوستداران عدالت و آزادگی، تبریک می‌گویم و وظیفهٔ خود می‌دانم از مجلس محترم خبرگان بابت این انتخاب حکیمانه و مناسب، تشکر کرده و تبعیت خود را از فرامین معظم له اعلام کنم و به همه مردم عزیز ایران این وصیت امام راحل (ره) را یادآوری می‌‌کنم که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. ما این جایگاه را نیابت مولایمان حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) می‌دانیم و در همراهی و تبعیت از این ولی فقیه زمان، تفاوتی بین معظم له با امام کبیرمان و امام شهیدمان قائل نیستیم و این وظیفه را واجب قطعی شرعی و ملی خود می‌دانیم.

مجلس خبرگان به بهترین شکل و در شرایط سخت جنگی، در سریع‌ترین زمان ممکن، وظیفهٔ خود را به انجام رساند و از این پس این وظیفهٔ همه مسئولان و مردم است که در پاسداری از خون شهیدان انقلاب مخصوصا سیدالشهدای ایران اسلامی آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت ایران اسلامی، با انسجام و وحدت حول این محور مستحکم، جمع شویم و مسیر امامین انقلاب را با قدرت پیش ببریم و عظمت و عزت ایران اسلامی را رقم بزنیم.

در سایهٔ توجهات حضرت ولی عصر (عج) برای رهبری معظم انقلاب اسلامی، دوام توفیقات مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

