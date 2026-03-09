تغییر ساعت کاری کارکنان واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روزهای پس از شبهای قدر
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تغییر ساعت کاری کارکنان واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روزهای پس از شبهای قدر خبر داد.
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور فراهم آمدن زمینه استفاده مطلوب همکاران از فضایل و معنویات شبهای قدر ماه مبارک رمضان، ساعت آغاز به کار تمامی واحدهای تابعه قوه قضاییه اعم از قضایی و ستادی در سراسر کشور، در روزهای پس از شبهای قدر ساعت ۱۰:۰۰ صبح تعیین میشود.