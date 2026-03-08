تاکید عارف بر تداوم آموزش برای حفظ امید و آرامش دانش‌آموزان

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: دانش‌آموزان سرمایه‌های انسانی آینده هستند و تداوم آموزش و پرورش آنان در چنین شرایطی، اقدامی شایسته است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی برخط با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در مدیریت شرایط اخیر، حفظ آرامش در فضای آموزشی و رساندن صدای مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان ایرانی به مجامع بین‌المللی قدردانی کرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری هدف قراردادن کودکان و غیرنظامیان از سوی دشمن را مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش تمامی اصول و موازین بین‌المللی دانست و افزود: خون پاک این کودکان مظلوم و بی‌گناه، عزم ملت ایران را در دفاع از عزت و استقلال میهن استوارتر از همیشه خواهد کرد.
او ادامه داد: استمرار جریان آموزش در کنار روشنگری درباره جنایات صورت ‌گرفته علیه دانش‌آموزان و معلمان ایرانی اقدامی مهم در صیانت از هویت ملی، امید اجتماعی و پویایی نظام تعلیم و تربیت کشور است.
عارف در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های انسانی نسل آینده هستند و مسئولیت شکل‌دهی به آینده کشور را بر عهده دارند و تداوم آموزش و پرورش آنان در چنین شرایطی، اقدامی شایسته است.

 

