دشمن تصور غلطی از ایران دارد

سوال: یعنی، چون آمادگی قبلی بود فاصله واکنش ما در جنگ دوم نسبت به جنگ اول بسیار کوتاهتر شد.



قالیباف: بله، بسیار کوتاهتر، یعنی در حقیقت همه دستورالعمل داشتند همه روشن بودند. الان هم طبق برنامه داریم مسیر خودمان را پیش می‌بریم و شما دیدید که ما هیچ درنگ نکردیم یعنی می‌خواهم بگویم اتفاقاتی که ما و تجربیاتی که ما در عملیات جنگ ده روزه. ما هیچ درنگ نکردیم، اتفاقاتی که ما و تجربیاتی که ما در عملیات جنگ دوازده روزه وعده صادق سه به دست آوردیم، در این جا دقیقا از آن‌ها در طراحی‌ها استفاده کردیم، این وظیفه ما بود و امام شهیدمان اشاره کردند که اگر جنگی آغاز شود، این جنگ منطقه‌ای است.



منطقه‌ای به چه معنا، به معنای این که از هر کجا آمریکا، از هر سرزمینی برما هجمه کند و استفاده کند و از آن جا شلیکی به سمت ما انجام بگیرد، به طور مشخص و روشن و قاطع به آن جواب خواهیم داد، این اقدام را انجام می‌دهیم، به طور ویژه هم که رژیم صهیونیستی را که از آن جا اکثر اتفاقات می‌افتد، حملات از آن جا انجام می‌شود، آن جا را پاسخ دادیم به کشور‌های همسایه مان، خود کشور‌های همسایه خودشان بانی پیگیری مذاکرات بودند، شش کشور منطقه، ترکیه، عراق، عمان، امارات، قطر، عربستان، پاکستان، همه این وزرای خارجه شان، روسای دولت شان دراین کار مذاکره برای بحث هسته‌ای ادامه داشت.

امروز ما روابط مان با کشور‌های منطقه همان روابط دوستی بوده، همان است، الان هم در ارتباط هستیم، ولی یک کشور‌هایی پیدا شوند که سرزمین خودشان در اختیار او بگذارند و از آن پایگاه‌ها آمریکایی‌ها ما را بزنند، طبیعتا ما باید این کار را انجام دهیم و این کار را انجام می‌دهیم، قدرت و برنامه ریزی ما، این که امام شهید ما اشاره کردند که اگر ناو جنگی هم به ما نزدیک شود، آن نزدیک می‌شود، ولی می‌داند که ما هم قدرت زدن او را داریم و شما دیدید در روز چهارم و پنجم موشک‌هایی که به سمت آن جا، پهباد‌ها به سمت ناو رفت، آن ناو فاصله خودش را از ما بیشتر کرد و از آن قدرت عملیاتی و بردی که لازم بود، موثر و نزدیک باشد، فاصله گرفت، قدرت آتش ما از آن قدرت عملیاتی و بردی که لازم بود که موثر و نزدیک باشد، فاصله گرفت، چون دید قدرت آتش ما خطر جدی برای او ایجاد می‌کرد، او را یک مقدار عقب‌تر برد، عقب‌تر به معنای قدرت عملیاتی خودش را از دست بدهد، یا بعضی از گروه‌های مخالف نظام اسلامی که در کشور ما همیشه جنایت کردند، دنبال کردند و ترور کردند، آن‌ها را تحریک کردند و دنبال کردند، ما در مقابل آن‌ها خیلی محکم هم پاسخ دادیم و می‌دهیم، البته کشور‌های همسایه در کنترل آن‌ها قول دادند، اقداماتی را انجام دهند، در شمال غرب، در جنوب شرق، در این بخش و این ها، مردم عزیزمان این نکته را عرض کنم که ما طبق برنامه ریزی خودمان عملیات را انجام می‌دهیم و پیش می‌رویم، بر موضوعات سواریم، ولی آن تحلیل غلطی که اول اشاره کردم، که ترامپ و نتانیاهو فکر می‌کردند که اگر بتوانند همزمانی این دو تا را یعنی داخل و حمله خارجی را و ترور مقام معظم رهبری را با هم انجام دهند، این جنگ دو روزه یا سه روزه تمام می‌شود، این اشتباه بزرگ آن‌ها بود و امروزنظام جمهوری اسلامی و ملت شریف و عزیز ایران نشان دادند که نه، ما محکم ایستادیم، دنبال کردیم، داریم پیش می‌رویم و پیش خواهیم رفت، ما دنبال جنگ نبودیم، جنگ آن‌ها را آغاز کردند.

سوال: در هیچ کدام در این دو نوبت ما آغازگر جنگ نبودیم؟



قالیباف: بله، این‌ها آن قدر جنایت کردند، اخیرا ترامپ اشاره کرد، آن مدرسه را در میناب صد و شصت و هفت نفر از کودکان، دختر‌ها و پسر‌های بیگناه را به شهادت رساندند، حتی ترامپ در این توییت اخیری که زد، ما به مراکز جمعیتی هم حمله می‌کنیم، این روشن باشد که اگر بعد دست به چنین جنایتی زد، نگوید ما نبودیم، اشتباه کردیم، او گفته ما حتی به مردم هم اشاره می‌کند.



سوال: تصمیم علنی و رسمی دولت آمریکاست؟



قالیباف: این عجز و ناتوانی آن ها است.



سوال: حمله به غیرنظامیان و حمله به زیرساخت‌های کشور؟



قالیباف: دشمن از دیشب شروع کرده و مخازن سوخت ما را، چند تا مخزن سوخت در تهران و البرز زده، آب شیرین کن قشم را زده، این یعنی آغاز زیرساخت ها، این جا روشن و شفاف بگویم، اگر بخواهد جنگ مربوط به زیرساخت‌ها را آغاز کند، مطمئن باشد که ما بلافاصله بدون درنگ اگر این ادامه پیدا کند، زیرساخت‌ها را می‌زنیم، مقابله به مثل می‌کنیم، هیچ تعارفی در هیچ زمینه‌ای نداریم؛ لذا رژیم صهیونیستی هم با تجربه‌ای که از گذشته داریم، حوزه هوا فضای ما، عزیزان ما در هوا فضای سپاه، مرتب این عملیات را انجام می‌دهند، آن‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند، مثلا ترامپ می‌گوید که ما موشک‌ها و این‌ها را از بین می‌بریم.



سوال: یا نیروی دریایی ایران را؟



قالیباف: یا نیروی دریایی ایران را از بین می‌بریم، این‌ها از نظر عملیاتی حرف‌هایی بلوف زدند، ما امروز اگر خوب می‌دانند نظامیان آن‌ها، من خودم آشنایی کامل با حوزه هوافضا دارم و با این بحث‌ها و این‌ها را من دقیق خدمت شما عرض می‌کنم، ما در جنگ ۱۲ روزه، در روز‌های اول حجم زیادی از موشک زدیم، به خاطر این که ما بتوانیم سیستم رادار‌های آن‌ها را درگیر کنیم، ما بعد از ۴-۵ روز به تسلطی پیدا کردیم که با تعداد شلیک کمتر اثر و موثرتر عمل کردیم.

دقت ما بالا رفت.



سوال: نرخ شلیک به نرخ اصابت بسیار کاهش پیدا کرد؟



قالیباف: بله، بسیار اثرگذارتر، با شلیک کمتر و با موثرتر و هدف‌های مهم تر.



سوال: انهدام هم بیشتر؟



قالیباف: یعنی ضعف‌های پدافندی آن‌ها را مسلط شدیم، رادار‌های آن‌ها، رادار ۵ هزار کیلومتری آسیب دید و زده شد و از رده خارج شد.



سوال: نیمی از سامانه‌های پدافندی آمریکا در منطقه مورد اصابت قرارگرفته است؟



قالیباف: امروز می‌دانند گنبد آهنین دیگر گنبد آهنین نیست و هرجا لازم باشد، می‌زنیم و نیاز نیست با حجم جنگ ۱۲ روزه، در چند مصاحبه من مردم دیدیم، گفتیم که ما تجربه‌ای را در وعده صادق سه پیدا کردیم، چون آن زمان اشاره کردم در آغاز جنگ وعده ۴، ما از جهت کمی و کیفی و از همه مهم‌تر در طرح ریزی عملیاتی، تجربیاتی را پیدا کردیم که اصلا با وعده صادق ۳ قابل مقایسه نیست.

امروز آثار آن را می‌بینید و تاثیراتش. سوال: جنگ قبلی آزمایشگاه موشکی ما برای این جنگ بود؟

قالیباف: بله، واقعیت این است که ما در وعده صادق یک و دو تجربه‌ای را پیدا کردیم، در وعده صادق سه آن را به کار بردیم، وعده صادق سه یک جنگ تمام عیار بود، ما تجربه جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی در وعده صادق سه، ما درطرح ریزی اصلا متفاوت در وعده صادق ۴ پای کار آمدیم، آثار این را می‌بینیم و امروز با همه ناتو می‌جنگیم و آمریکایی‌ها از همه ابزار و فرصت‌های خودشان مثل گذشته استفاده می‌کنند، ما هم این دو براساس همان پلنی که داشتیم مشخص کردیم، دنبال کردیم و این کار را انجام می‌دهیم و من این نکته را هم این جا عرض کنم و آن این که واقعا این جا به طور ویژه، به طور ویژه و خاص باید از مردم مان، از مردم فهیم و عزیزمان تشکر کنم که بعد نظامی اش را نیرو‌های مسلح ما شجاعانه پاسخ دادند و پلن آن‌ها را از بین بردند و طبق طراحی ما کار پیش رفت و واقعا با این حضور دائمی مردم ما در میدان آن توطئه داخلی که آنها می‌خواستند از داخل هم این کار را انجام بدهند آن را اصلا ابتر گذاشتند اساسا مردم با حضورشان از بین بردند.

