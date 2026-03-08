دشمن تصور غلطی از ایران دارد

منطقهای به چه معنا، به معنای این که از هر کجا آمریکا، از هر سرزمینی برما هجمه کند و استفاده کند و از آن جا شلیکی به سمت ما انجام بگیرد، به طور مشخص و روشن و قاطع به آن جواب خواهیم داد، این اقدام را انجام میدهیم، به طور ویژه هم که رژیم صهیونیستی را که از آن جا اکثر اتفاقات میافتد، حملات از آن جا انجام میشود، آن جا را پاسخ دادیم به کشورهای همسایه مان، خود کشورهای همسایه خودشان بانی پیگیری مذاکرات بودند، شش کشور منطقه، ترکیه، عراق، عمان، امارات، قطر، عربستان، پاکستان، همه این وزرای خارجه شان، روسای دولت شان دراین کار مذاکره برای بحث هستهای ادامه داشت.
امروز ما روابط مان با کشورهای منطقه همان روابط دوستی بوده، همان است، الان هم در ارتباط هستیم، ولی یک کشورهایی پیدا شوند که سرزمین خودشان در اختیار او بگذارند و از آن پایگاهها آمریکاییها ما را بزنند، طبیعتا ما باید این کار را انجام دهیم و این کار را انجام میدهیم، قدرت و برنامه ریزی ما، این که امام شهید ما اشاره کردند که اگر ناو جنگی هم به ما نزدیک شود، آن نزدیک میشود، ولی میداند که ما هم قدرت زدن او را داریم و شما دیدید در روز چهارم و پنجم موشکهایی که به سمت آن جا، پهبادها به سمت ناو رفت، آن ناو فاصله خودش را از ما بیشتر کرد و از آن قدرت عملیاتی و بردی که لازم بود، موثر و نزدیک باشد، فاصله گرفت، قدرت آتش ما از آن قدرت عملیاتی و بردی که لازم بود که موثر و نزدیک باشد، فاصله گرفت، چون دید قدرت آتش ما خطر جدی برای او ایجاد میکرد، او را یک مقدار عقبتر برد، عقبتر به معنای قدرت عملیاتی خودش را از دست بدهد، یا بعضی از گروههای مخالف نظام اسلامی که در کشور ما همیشه جنایت کردند، دنبال کردند و ترور کردند، آنها را تحریک کردند و دنبال کردند، ما در مقابل آنها خیلی محکم هم پاسخ دادیم و میدهیم، البته کشورهای همسایه در کنترل آنها قول دادند، اقداماتی را انجام دهند، در شمال غرب، در جنوب شرق، در این بخش و این ها، مردم عزیزمان این نکته را عرض کنم که ما طبق برنامه ریزی خودمان عملیات را انجام میدهیم و پیش میرویم، بر موضوعات سواریم، ولی آن تحلیل غلطی که اول اشاره کردم، که ترامپ و نتانیاهو فکر میکردند که اگر بتوانند همزمانی این دو تا را یعنی داخل و حمله خارجی را و ترور مقام معظم رهبری را با هم انجام دهند، این جنگ دو روزه یا سه روزه تمام میشود، این اشتباه بزرگ آنها بود و امروزنظام جمهوری اسلامی و ملت شریف و عزیز ایران نشان دادند که نه، ما محکم ایستادیم، دنبال کردیم، داریم پیش میرویم و پیش خواهیم رفت، ما دنبال جنگ نبودیم، جنگ آنها را آغاز کردند.
سوال: در هیچ کدام در این دو نوبت ما آغازگر جنگ نبودیم؟
قالیباف: بله، اینها آن قدر جنایت کردند، اخیرا ترامپ اشاره کرد، آن مدرسه را در میناب صد و شصت و هفت نفر از کودکان، دخترها و پسرهای بیگناه را به شهادت رساندند، حتی ترامپ در این توییت اخیری که زد، ما به مراکز جمعیتی هم حمله میکنیم، این روشن باشد که اگر بعد دست به چنین جنایتی زد، نگوید ما نبودیم، اشتباه کردیم، او گفته ما حتی به مردم هم اشاره میکند.
سوال: تصمیم علنی و رسمی دولت آمریکاست؟
قالیباف: این عجز و ناتوانی آن ها است.
سوال: حمله به غیرنظامیان و حمله به زیرساختهای کشور؟
قالیباف: دشمن از دیشب شروع کرده و مخازن سوخت ما را، چند تا مخزن سوخت در تهران و البرز زده، آب شیرین کن قشم را زده، این یعنی آغاز زیرساخت ها، این جا روشن و شفاف بگویم، اگر بخواهد جنگ مربوط به زیرساختها را آغاز کند، مطمئن باشد که ما بلافاصله بدون درنگ اگر این ادامه پیدا کند، زیرساختها را میزنیم، مقابله به مثل میکنیم، هیچ تعارفی در هیچ زمینهای نداریم؛ لذا رژیم صهیونیستی هم با تجربهای که از گذشته داریم، حوزه هوا فضای ما، عزیزان ما در هوا فضای سپاه، مرتب این عملیات را انجام میدهند، آنها یک حرفهایی میزنند، مثلا ترامپ میگوید که ما موشکها و اینها را از بین میبریم.
سوال: یا نیروی دریایی ایران را؟
قالیباف: یا نیروی دریایی ایران را از بین میبریم، اینها از نظر عملیاتی حرفهایی بلوف زدند، ما امروز اگر خوب میدانند نظامیان آنها، من خودم آشنایی کامل با حوزه هوافضا دارم و با این بحثها و اینها را من دقیق خدمت شما عرض میکنم، ما در جنگ ۱۲ روزه، در روزهای اول حجم زیادی از موشک زدیم، به خاطر این که ما بتوانیم سیستم رادارهای آنها را درگیر کنیم، ما بعد از ۴-۵ روز به تسلطی پیدا کردیم که با تعداد شلیک کمتر اثر و موثرتر عمل کردیم.
دقت ما بالا رفت.
سوال: نرخ شلیک به نرخ اصابت بسیار کاهش پیدا کرد؟
قالیباف: بله، بسیار اثرگذارتر، با شلیک کمتر و با موثرتر و هدفهای مهم تر.
سوال: انهدام هم بیشتر؟
قالیباف: یعنی ضعفهای پدافندی آنها را مسلط شدیم، رادارهای آنها، رادار ۵ هزار کیلومتری آسیب دید و زده شد و از رده خارج شد.
سوال: نیمی از سامانههای پدافندی آمریکا در منطقه مورد اصابت قرارگرفته است؟
قالیباف: امروز میدانند گنبد آهنین دیگر گنبد آهنین نیست و هرجا لازم باشد، میزنیم و نیاز نیست با حجم جنگ ۱۲ روزه، در چند مصاحبه من مردم دیدیم، گفتیم که ما تجربهای را در وعده صادق سه پیدا کردیم، چون آن زمان اشاره کردم در آغاز جنگ وعده ۴، ما از جهت کمی و کیفی و از همه مهمتر در طرح ریزی عملیاتی، تجربیاتی را پیدا کردیم که اصلا با وعده صادق ۳ قابل مقایسه نیست.
امروز آثار آن را میبینید و تاثیراتش.
سوال: جنگ قبلی آزمایشگاه موشکی ما برای این جنگ بود؟
قالیباف: بله، واقعیت این است که ما در وعده صادق یک و دو تجربهای را پیدا کردیم، در وعده صادق سه آن را به کار بردیم، وعده صادق سه یک جنگ تمام عیار بود، ما تجربه جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی در وعده صادق سه، ما درطرح ریزی اصلا متفاوت در وعده صادق ۴ پای کار آمدیم، آثار این را میبینیم و امروز با همه ناتو میجنگیم و آمریکاییها از همه ابزار و فرصتهای خودشان مثل گذشته استفاده میکنند، ما هم این دو براساس همان پلنی که داشتیم مشخص کردیم، دنبال کردیم و این کار را انجام میدهیم و من این نکته را هم این جا عرض کنم و آن این که واقعا این جا به طور ویژه، به طور ویژه و خاص باید از مردم مان، از مردم فهیم و عزیزمان تشکر کنم که بعد نظامی اش را نیروهای مسلح ما شجاعانه پاسخ دادند و پلن آنها را از بین بردند و طبق طراحی ما کار پیش رفت و واقعا با این حضور دائمی مردم ما در میدان آن توطئه داخلی که آنها میخواستند از داخل هم این کار را انجام بدهند آن را اصلا ابتر گذاشتند اساسا مردم با حضورشان از بین بردند.
سوال: یعنی در اصل نشان دادند که ما بر سر دفاع از ایران با همدیگر اختلافی نداریم. همه یکصدا و پای کار دفاع از ایران هستند.
قالیباف: در عمل نشان دادند و واقعا نه که مردم این را گفتند، مردم ما این را عمل کردند. نیروهای مسلح ما این را هم عمل کردند. ترامپ با تحلیل غلط، با اطلاعات غلطی که رژیم صهیونیستی به آنها داد اینها آمدند که دو سه روزه جمع کنند یک هفتهای جمع کنند و اینها میگفتند که ما قیمت نفت را کنترل میکنیم قیمت گاز را کنترل میکنیم، به معنی این که جنگ منطقهای میشود، آنها اصلا فکر نمیکردند که جمهوری اسلامی و مردم ما اینگونه شجاعانه در میدان باشند گفتم مردم ما در این جبهه حق در این جبهه توحیدی محکم ایستادند، نگاه کنید در دستگاههای آنجا ترامپ و بقیه چه فکر میکنند؟ آنها فکر میکنند که مثلا ما مثل ونزوئلا هستیم که رئیس جمهورش را بیایند ربایش کنند و بردارند و ببرند و بعد دیگر سیستم آنها بایستد و بعد گزارش بدهد به کنگره بگوید من تا الان صد میلیون بشکه نفت از این جا بردم، نگاه کنید پس آنها جنگ شروع میکنند برای این کارها، برای منفعت مادی شان، برای جنایتی خودشان برای حرفهای خودشان، یا فکر کرده مثلا این جا سوریه است که بیاید این کار را انجام بدهد که بشار بگذارد برود یا این جا مثلا عراق بود که بوش بیاید اینگونه به صدام حمله کند و آن کارها را انجام بدهد؟ و به استقبال متجاوز برود؟ نه این جا امت اسلامی است. این جا اسلام است. اسلام این جا ایستادگی مردم در این جا مردم ما خون عاشورایی در رگ آنها است. مردم ایران عزیز ما اسطورههای شاهنامهای را در تمدن و تاریخ خودشان دارند، ژن ایرانی آنها است که ما اسطوره هایش را در شاهنامه میبینیم، این ملت با مغول اینگونه برخورد کرد و حذف کرد این جا نگاه کنید رهبر ما خودش و خانواده اش ایستادند و به شهادت رسیدند. این جا فرماندهان ما در خط مقدم ایستادند، این جا مردم ما ایستادند.
سوال: و جایی است که حکومت خودش را سپر بلا میکند.
قالیباف: بله، شما الان نگاه کنید، امروز در عراق آمریکاییها در یک نقطه آمدند هلی بورد کردند که بیایند کار را انجام بدهند دیدند که مردم عراق با آنها چه کردند آنها را از آنجا فراری دادند پایشان به زمین رسید آنها را نابودشان کردند به اسارت گرفتند شان، شما حتی تصویر دو سه تا هواپیمایی که خورد خلبانی که افتاد در آن طرف در خود کویت افتاد دیدید که مردم کویت چگونه با خلبان برخورد کردند و اگر پلیس نرسیده بود و از دست آنها در نیاورده بود این برخورد را نمیکردند شما نگاه کنید در جنوب لبنان چطوری امت اسلامی آنجا ایستادند و جبهه مقاومت ایستاده و با آنها دارد میجنگد میکشدشان و به اسارت میگیردشان، اگر جایی پایشان روی سرزمین ایران روی زمین بیاید خودشان دیدند که مردم با آنها چه کار میکنند، یعنی در حقیقت ما در مقابل آنها ایستادیم البته من یک نکته را عرض کنم، ما نه جنگ را شروع کردیم و نه به دنبال توسعه جنگ هستیم، ما هرگز به دنبال توسعه جنگ نیستیم، ولی ترامپ بداند که هرگز ما تسلیم هم نمیشویم، ما تا آخر میجنگیم و شجاعانه هم میجنگیم، مدبرانه هم میجنگیم و مسلط بر وضعیت هم میجنگیم گفتم آنها فکر میکردند دو سه روزاست امروز ده روز گذشته هر چند ده روز دیگر هم بگذرد این ملت و این مردم و این نیروهای مسلح در مقابل این ظلم آشکار در مقابل این جنایت بزرگ ... این جا هم طبیعتا حتما کشورهای منطقه، حتما افکار عمومی دنیا حتما عدالت خواهان دنیا، حتما سازمانهای بین المللی آنها این وظیفه خودشان را دارد در مقابل این گستاخی که او فکر میکند در سایه قدرت و اسلحه میتواند هر آن چیزی را بر هر جایی تحمیل کند. بدون شک ملت عزیز ما و مردم ما اینگونه تسلیم نخواهند شد و میجنگند و مبارزه میکنند و زیر بار ظلم و ذلت هرگز نخواهند رفت.
سوال: به دلیل این که کمیت آتش ما کمتر شده، چون کیفیتش بیشتر شده است؟
قالیباف: نه، ما الان هم کمتر به آن معنا نشدیم ما هر زمان هدفی را تشخیص بدهیم چند تا هدف هم با هم بزنیم میزنیم، این اصلا یعنی ما با طراحی، من اشاره کردم به این معنا که ما با یک پلن مشخصی طراحی جنگ را داریم پیش میبریم و الان ما داریم کار خودمان را انجام میدهیم، آن میگوید اقا من موشکهای اینها و شهرکهای موشکی اینها را منهدم میکنم ما برنامه ریزی مان از قبل دقیق بوده که شما قدرت چنین کاری را آقای ترامپ ندارید الان خود شما هم میدانید، تو فکر میکنی قدرت شلیک ما را از لانچرها با نیروی هوایی که شما در نیروی هوایی قدرت دارید، ولی ما هم در مقابل او قدرت موشکی مان را داریم، آن نقاط قوت شمایی که در هوایی دارید برای بخشهای موشکی و قدرت ... ما شیوههای نامتقارن دیگری داریم که حالا من این جا نمیخواهم بیان کنم ما شلیک مخصوص هم حتی من گفتم کیفیت آتش ما و ابزار آتش ما نسبت به وعده صادق سه متفاوت شده در وعده صادق ۴ ما الان شما میدانید نوع پراکندگی مان، نوع شلیک هایمان، نحوه شلیک هایمان اینها همه متفاوت شده و آنها خودشان متوجه شدند که نه اصلا مثل این که یک قدرت موشکی دیگری ظاهر شده.
سوال: و توانایی این که ۲۶ موج را در همین عملیات وعده صادق ۴ توانستیم انجام بدهیم.
قالیباف: این از حوزه نظامی به همین خاطر هم هست که الان اینها من اشاره کردم آمدند به سمت زیرساختها، نگاه کنید در بحث زیرساختها یک نکته را بگویم وقتی میگوییم جنگ منطقهای میشود و اثار خودش را دارد یک تبعات اقتصادی هم دارد برای هم تبعات اقتصادی را دارد شما نگاه کنید آنها میگفتند جنگ را اولا در کوتاهترین زمان ممکن تمام میکنیم نتوانستند، الان آمدند گفتند قدرت نظامی و آتش را دنبال میکنیم نتوانستند، الان اینها شروع کردند گفتم زیرساختها را دارند میزنند، الان نتیجه این شده الان نفت شده ۹۳ دلار، بنزین در خود آمریکا ببینید چقدر افزایش پیدا کرد بیش از سه دلار، گاز در اروپا چقدر افزایش پیدا کرد بیش از این، الان ما هم تنگه هرمز را نبستیم، ما تنگه هرمز نبستیم، کسی جرات نمیکند در این درگیریها و ناامنیها از تنگه هرمز عبور کند، نه کشتیرانی تجاری، نه نفتکشها، نه آنهایی که حمل گاز و انرژی و سوخت را انجام میدهند. طبیعتا این یک آثار اقتصادی نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در همه جهان خواهد گذاشت. بعد این جا یک سوال پیش میآید که واقعا ترامپ و مجموعه اینها چه پاسخی دارند که اینگونه در یعنی برده یک جنایتکاری مثل جنایتکاری برده جنایتکاری شده.
سوال: آن تعبیری که جنابعالی داشتید که آن سیاست اول امریکا در این دوران عملا تبدیل به سیاست اول اسرائیل شده است.
قالیباف: حتما ملت آمریکا یعنی امروز ملت آمریکا سربازان امریکایی قربانی چه میشوند اقتصادی که الان دارد آسیب میبیند قربانی چه بوالهوسیهای این جا شده؟ حالا من نمیدانم اینها بدهکاری به رژیم صهیونیستی دارند، دیگری که با یک تهدید با یک حمله در این کارهایی که با بقیه کرده با ایران میتواند، یعنی ما در آن چرخشی و در آن لوپی که او برای بقیه درست کرده صلح -جنگ که به اهدافش برسد این بازی با ایران امکان ناپذیر است ما در این جنگ درسی را به رژیم صهیونیستی به فضل الهی به کمک نصرت الهی و به همت و غیرت این ملت و فرهنگ اصیل ایرانی مان و اسلامی مان نشان خواهیم داد که دیگر ایران کشوری نیست یعنی ما تضمین کنیم که در واقع خودمان آنها به فکر تجاوز مجدد به ما نیفتند.
سوال: و سایه جنگ از سر ایران برکنار شود.
قالیباف: سایه جنگ را با قدرت مان از سرمان برداریم، که بدانند که امروز وظیفه ما این را در مقابل گذشتگان ایران وظیفه مان است که باید انجام بدهیم، او را پاس بداریم در مقابل ملت امروزمان و عزت امروزمان و شهدایمان و این ملت و عزت ایرانی و اسلامی مان هستیم و بدانیم که به نسل آینده خودمان هم این را ما بدهکار هستیم باید این امنیت که حالا بر ما تحمیل شد این جنگ، ولی آنچنان درسی بدهیم که دیگر به فکر چنین تجاوزی مجددا به سمت ایران عزیز ما به فکرش نباشد.
سوال: این لحظه تعیین سرنوشت ایران است.
قالیباف: بله، ما با تمام وجودمان و این که میگویم این جنگ در حین این که یک نگاهی جوهری دارد و مبتنی بر سنتهای الهی است از این طرف هم یک وضعیت وجودی هم برای ما دارد یعنی بود و نبود ایران عزیز ما است، آنها به دنبال تجزیه ایران هستند اشاره کردم و در حقیقت بود و نبود جمهوری اسلامی و امنیت مردم ما است، لذا اینجا دیگر ما محکم ایستادیم و این مسیر را پیش میبریم. باز من هم بارها گفتم باز هم میگویم ما هیچ موقع جنگ را شروع نکردیم ولی هرگز هم تسلیم نخواهیم شد. ما باید با قدرت خودمان امنیت خودمان را به فضل الهی تضمین کنیم.