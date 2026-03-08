۱۰۴ شهید و ۳۲ مجروح نتیجه جنایت آمریکا در حمله به ناو دنا

«ناو دنا که روز ۱۳ اسفند در مأموریت آموزشی و در حال بازگشت از رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ بود، مورد حمله وحشیانه نیروی دریایی آمریکای جنایتکار قرار گرفت.

این ناو دارای ۱۳۶ نفر خدمه بود که ۱۰۴ نفر آن‌ها به مقام شامخ شهادت نائل آمده و از این تعداد، ۲۰ نفر جاویدالاثرند. همچنین ۳۲ نفر از کارکنان این ناو مجروح شده و در بیمارستانی در سریلانکا تحت مداوا قرار گرفتند.

نیروی دریایی آمریکا، در این تهاجم غیر انسانی، در صدها مایل دورتر از منطقه جنگ، بدون اخطار قبلی، قواعد عرفی و حقوق بشردوستانه و مقررات دریانوردی بین‌المللی را زیر پا گذاشت و با گشودن آتش به‌سوی ناو دنا، ۱۰۴ نفر از کارکنان این ناو را که برای تأمین امنیت و تقویت دیپلماسی دریایی در رزمایش مرکب صلح حضور یافته بودند، به شهادت رساند.

آحاد ملت ایران اسلامی، خانواده و همرزمان این عزیزان در نیروی دریایی ارتش منتظر بازگشت مجروحان و پیکر پاک شهدای این جنایات وحشیانه و غیرانسانی هستند.»