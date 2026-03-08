نامه عراقچی به سازمان ملل درباره تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه ایران

به گزارش ایلنا، متن نامه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به دبیر کل، اعضای شورای امنیت و وزرای امورخارجه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد پیرامون تهدید اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن مردم ایران به شرح زیر ایت:

«بدین‌وسیله مایلم توجه جنابعالی را به تازه‌ترین تهدید گستاخانه از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و نیز اعتراف آشکار وی به ارتکاب جنایات جنگی علیه ملت ایران جلب کنم.

در میانه جنگی تجاوزکارانه که در نقض منشور ملل متحد و اصول بنیادین تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل علیه کشورم تحمیل شده است، رئیس‌جمهور آمریکا طی اظهاراتی در شبکه اجتماعی به‌طرزی گستاخانه تهدید کرده است که «… مناطق و گروه‌های از مردم که تا این لحظه برای هدف قرار دادن مورد نظر نبوده‌اند، اکنون به‌طور جدی برای نابودی کامل و مرگ حتمی تحت بررسی قرار دارند.»

تعهد مجرمانه به «نابودی کامل و مرگ حتمی برای مناطق و گروه‌هایی از مردم» که نشانه‌ای کاملاً آشکار از استیصال ایالات متحده در قبال ناکامی‌های خود است، در زمانی مطرح می‌شود که جهان شاهد حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مدارس، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز امدادی ایران است؛ حملاتی که تاکنون جان صدها غیرنظامی بی‌گناه از جمله زنان و کودکان را گرفته است.

در حالی که ایران همچنان به اِعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود در برابر این تجاوز از پیش طراحی‌شده و غیرموجه بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد ادامه می‌دهد، جنایات هولناک جنگی و جنایات علیه بشریت که توسط عوامل متجاوزان ارتکاب یافته، به شهادت بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و تخریب ۹۶۶۹هدف غیرنظامی از جمله ۷۹۴۳ واحد مسکونی، ۱۶۱۷مرکز تجاری و خدماتی، ۳۲ مرکز پزشکی و دارویی، ۶۵ مدرسه و اماکن آموزشی، ۱۳ ساختمان جمعیت هلال احمر و شماری از زیرساخت‌های تأمین انرژی انجامیده است.

از این رو، اظهارنظر فوق‌الذکر از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعترافی آشکار به مسئولیت در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکاب‌یافته از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در واقع، آمریکا به‌گونه‌ای آشکار ممنوعیت تهدید به زور مندرج در ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد را نقض کرده است؛ آن هم پس از آنکه ایالات متحده و رژیم اسرائیل به‌طور مستمر قائده آمره «ممنوعیت تجاوز» را نقض کرده‌اند؛ تجاوزی که با اقدامی بزدلانه و تروریستی علیه عالی‌ترین مقام یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد و چندین مقام دیگر آن دولت آغاز شد. افزون بر این، تهدید وی مبنی بر نابودی گروه‌هایی از مردم نه‌تنها مصداقی آشکار از نقض حق حیات است، بلکه راه را برای تشدید حملات غیرانسانی علیه غیرنظامیان و قتل‌عام آنان هموارمی‌سازد.

در حالی که اِعمال حق دفاع مشروع از سوی جمهوریاسلامی ایران تا زمانی که شورای امنیت مسئولیت‌های خود بر اساس منشور برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا نماید ادامه خواهد داشت، اظهارات مزبور موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی آمریکا و نیز مسئولیت کیفری بین‌المللی رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌شود. بدین‌ترتیب، آمریکا مکلف است نسبت به جبران کامل خسارات ناشی از نقض‌های جاری علیه ایران و شهروندان آن از جمله هرگونه زیان وارده، اقدام نماید.

افزون بر این، مسئولیت کیفری فردی رئیس‌جمهور ایالات متحده و هر یک از دیگر مقامات و اشخاص آمریکایی دخیل در نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله صدور دستور حملات عمدی علیه غیرنظامیان و آغاز حملات عامدانه علیه اهداف غیرنظامی، امری مبرهن بوده و محل تردید نیست.

جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت می‌خواهد که در چارچوب مسئولیت‌های خود در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا از یک‌سو به جنایات جنگی جاری پایان داده شود و از سوی دیگر پاسخگویی آمریکا و رئیس‌جمهور آن بیش از پیش تضمین گردد؛ چنین امری موجب پایان فرهنگ بی‌کیفرمانی و جلوگیری از عادی‌سازی بیشترنقض‌های حقوق بین‌الملل خواهد شد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.