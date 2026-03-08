سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا:
اگر حمله به زیرساختها ادامه یابد، اقدامات مشابهی میشود
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت: دشمن علیرغم ادعاهای واهی و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران، علاوه بر کشتن غیر نظامیان، در تهاجمهای وحشیانه بی حد و مرز جدید خود، بخشهایی از زیرساختهای سوخت و انرژی و مراکز خدمت رسانی را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادهاست.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت: آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بی گناه و معصوم و زنان و مردان بی دفاع و غیرنظامی نداشته اند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران، علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجمهای وحشیانه بی حد و مرز جدید خود، بخشهایی از زیرساختهای سوخت و انرژی و مراکز خدمت رسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادهاند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساختهای سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هرگونه اقدام مشابه، خودداری نمودهاند.
از دولتهای کشورهای اسلامی انتظار میرود هر چه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری بر حذر دارند تا شعلههای آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکهای ۲۰۰ دلار را دارید این بازی را ادامه دهید.