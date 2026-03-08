روایت "عراقچی" از پشتپرده تبانی لیندسی گرام با نتانیاهو برای خیانت به امریکا
وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: لیندسی گراهام که برای کمک به پیشبرد پرونده مربوط به ایران، در هفتههای اخیر چندین بار به اسرائیل سفر کرده و با اعضای دستگاه اطلاعاتی این کشور دیدار داشته در تازهترین اعترافات خود به بیان نحوه اثرگذاریاش برای متقاعد کردن رئیسجمهور دونالد ترامپ به جنگ با ایران پرداخته است.
به گزارس ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در ایران، هرگز قابل تصور نیست که یک مقام رسمی به کشور دیگری سفر کند و با یک سرویس جاسوسی خارجی تبانی کند تا درباره اینکه چگونه رئیسجمهور کشور خود را برای پیشبرد خواستههای بیگانگان «هدایت» یا «وادار» کنند، برنامهریزی نماید.
در چنین وضعیتی، نخست این پرسش مطرح میشود که آن دولت خارجی چه اهرم یا اطلاعاتی علیه آن مقام در اختیار دارد و سپس بیدرنگ او به اتهام خیانت بزرگ به میهن تحت پیگرد و محاکمه قرار میگیرد.
او گفته است: «آنها چیزهایی به من میگویند که حتی دولت خودمان هم به من نمیگوید.» به گفته او، همچنین با نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفتوگو کرده و به او توصیه کرده است که چگونه می تواند رئیسجمهور را برای اقدام قانع کند. گراهام افزوده است که نتانیاهو اطلاعاتی را به رئیسجمهور ترامپ ارائه داده که او را متقاعد کند تا با پیشبرد این اقدام موافقت کند.