خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران و انتشار مواد سمی و خطرناک، جنایت علیه بشریت است

کد خبر : 1760013
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران و انتشار مواد سمی و خطرناک، جنایت علیه بشریت است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل در حمله عامدانه به زیرساخت‌های انرژی ایران نوشت: تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، با حمله‌های عامدانه به زیرساخت‌های انرژی ایران وارد مرحلهٔ خطرناک جدیدی شده است؛ این حملات به تأسیسات ذخیره سوخت، به منزله جنگ شیمیایی عمدی علیه ایرانیان است.

متجاوزان با هدف قرار دادن انبارهای سوخت، مواد خطرناک و سمی به هوا منتشر کرده‌اند؛ این جنایت، مستقیماً حیات مردم را مسموم می‌سازد، محیط زیست را نابود می‌کند و جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. پیامدهای این فاجعهٔ زیست‌محیطی و انسانی به مرزهای ایران محدود نخواهد ماند.

این اقدامات همزمان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی به شمار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل