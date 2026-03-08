به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مصاحبه با برنامه meet the press به سوالات مجری این برنامه پاسخ داد.

مجری: از حضور شما متشکرم. اجازه دهید با مهم‌ترین پرسشی که اکنون در ذهن بسیاری مطرح است آغاز کنم. در حال حاضر چه کسی در ایران مسئولیت را بر عهده دارد؟

عراقچی: این موضوع از قبل مشخص شده است. در حال حاضر شورای رهبری موقت اداره امور را در دست دارد و در غیاب رهبر، وظایف خود را انجام می‌دهد تا زمانی که رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب شود. رئیس‌جمهور و هیئت دولت نیز وظایف خود را انجام می‌دهند، مجلس هم در جای خود فعالیت دارد و به طور کلی همه نهادها در حال انجام کارهای خود هستند.

مجری: امروز صبح گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه مجلس خبرگان ایران درباره رهبر جدید به تصمیمی رسیده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که ممکن است آیت الله مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر فقید، این سمت را بر عهده بگیرد. آیا او رهبر بعدی ایران خواهد بود؟

عراقچی: کسی در این باره اطلاعی ندارد. شایعات زیادی مطرح است، اما باید منتظر بمانیم تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه دهد و رأی‌گیری انجام شود. هر فردی که توسط آن‌ها انتخاب شود، رهبر بعدی خواهد بود.

مجری: آیا شما فکر می‌کنید او باید رهبر بعدی ایران باشد؟

عراقچی: هر کسی که از سوی مجلس خبرگان انتخاب شود، رهبر آینده ایران خواهد بود. همان‌طور که می‌دانید اعضای این مجلس نیز مستقیماً توسط مردم انتخاب شده‌اند.

مجری: رئیس‌جمهور ترامپ گفته است که او باید رهبر جدید ایران را انتخاب کند. آیا ایران اجازه خواهد داد که ترامپ در انتخاب رهبر جدید نقشی داشته باشد؟

عراقچی: ما به هیچ‌کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهیم. این موضوع به مردم ایران مربوط است. آن‌ها پیش‌تر مجلس خبرگان را انتخاب کرده‌اند و این مجلس وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارد. این صرفاً مسئله‌ای داخلی برای مردم ایران است و به هیچ کس دیگری ارتباطی ندارد.

مجری: رئیس‌جمهور ترامپ گفته است که هیچ توافقی با ایران در کار نخواهد بود مگر با «تسلیم بدون قید و شرط». آیا ایران برای پایان دادن به این جنگ با چنین تسلیمی موافقت خواهد کرد؟

عراقچی: این همان چیزی است که او سال گذشته نیز مطرح کرد؛ زمانی که اسرائیل به ما حمله کرد، رئیس‌جمهور ترامپ همین عبارت «تسلیم بدون قید و شرط» را به کار برد و آن را در توییتی منتشر کرد. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. ما مقاومت کردیم و پس از دوازده روز، این اسرائیلی‌ها بودند که خواستار آتش‌بس بدون قید و شرط شدند. بنابراین ما هرگز تسلیم نمی‌شویم. تا هر زمان که لازم باشد مقاومت خواهیم کرد. ما از خود دفاع می‌کنیم؛ از سرزمین‌مان، از مردم‌مان و از عزت‌مان. عزت ما قابل معامله نیست.

مجری: اجازه دهید بپرسم ایران برای پایان دادن به این جنگ چه شرایطی را می‌پذیرد؟

عراقچی: در حال حاضر هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. این بار شرایط با دفعه قبل متفاوت است. دفعه قبل آن‌ها به ما حمله کردند، مردم ما را کشتند و زیرساخت‌های ما را تخریب کردند و سپس درخواست آتش‌بس دادند. ما با حسن نیت آن را پذیرفتیم، زیرا فقط در حال دفاع از خود بودیم. وقتی تجاوز متوقف شد، ما نیز متوقف شدیم. اما این اقدام به صلح منجر نشد. امسال دوباره به ما حمله کردند، دوباره مردم ما را می‌کشند؛ دختران، دانش‌آموزان. آن‌ها به بیمارستان‌ها، تأسیسات آب شیرین‌کن، پالایشگاه‌ها و بسیاری از نقاط دیگر حمله می‌کنند. مردم کشته شده‌اند و بسیاری از مکان‌ها ویران شده‌اند. حالا دوباره درخواست آتش‌بس دارند. این‌گونه نمی‌شود. باید پایانی دائمی برای جنگ ایجاد شود و تا زمانی که به چنین نقطه‌ای نرسیم، فکر می‌کنم لازم است برای امنیت مردم‌مان به مبارزه ادامه دهیم.

مجری: در لحظه‌ای دیگر درباره گزارش‌های مربوط به کشته‌شدگان صحبت خواهیم کرد. اما در همین موضوع، آیا ایران ممکن است برای بازگشت به میز مذاکره و پایان دادن به این درگیری نظامی با آتش‌بس موافقت کند؟

عراقچی: ابتدا باید توضیح دهند چرا این تجاوز را آغاز کردند، سپس می‌توان درباره آتش‌بس صحبت کرد. البته هیچ‌کس خواهان ادامه جنگ نیست. این جنگ، جنگ ما نیست و انتخاب ما نبوده است. این جنگ از سوی ایالات متحده و اسرائیل به ما تحمیل شده است. آن‌ها بدون تحریک، بدون توجیه و به شکل غیرقانونی این جنگ را آغاز کردند. آنچه ما انجام می‌دهیم دفاع مشروع است و کاملاً حق داریم از خود دفاع کنیم. بنابراین منصفانه نیست که آن‌ها تجاوز را متوقف کنند و سپس از ما بخواهند ما هم متوقف شویم. همان‌طور که گفتم، این بار شرایط متفاوت است.

مجری: اجازه دهید درباره برخی اقدامات ایران بپرسم. گفته می‌شود ایران صدها موشک به سمت سیزده کشور دیگر در منطقه شلیک کرده است. روز شنبه رئیس‌جمهور ایران بابت این حملات از کشورهای همسایه عذرخواهی کرد. آیا حمله به همسایگان اشتباه بود؟

عراقچی: اگر تصور شود که ایران به همسایگانش حمله کرده، آن تصور اشتباه است. ما به همسایگان خود حمله نکرده‌ایم. ما پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکایی را هدف قرار داده‌ایم که متأسفانه در خاک کشورهای همسایه ما قرار دارند. بنابراین ما همسایگان خود را هدف قرار نداده‌ایم؛ ما آمریکایی‌هایی را هدف قرار می‌دهیم که به ما حمله کرده‌اند. ما در حال پاسخ دادن هستیم. این ما نبودیم که جنگ را آغاز کردیم؛ این آمریکا بود که علیه ما جنگ را شروع کرد و ما صرفاً از خود دفاع می‌کنیم. روشن است که موشک‌های ما به خاک آمریکا نمی‌رسند. کاری که می‌توانیم انجام دهیم هدف قرار دادن پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکایی در اطراف خود است که متأسفانه در خاک کشورهای همسایه قرار دارند.

مجری: اما اگر شما به همسایگان حمله نکرده‌اید، چرا رئیس‌جمهور ایران عذرخواهی کرد؟

عراقچی: نخست اینکه در فرهنگ ما عذرخواهی نشانه عزت و قدرت است. دوم اینکه ایشان از مردم منطقه به خاطر مشکلاتی که در نتیجه تجاوز آمریکا و پاسخ ما ایجاد شده عذرخواهی کردند. در واقع این رئیس‌جمهور ایالات متحده است که باید از مردم منطقه و از مردم ایران بابت کشتار و ویرانی‌هایی که ایجاد کرده‌اند عذرخواهی کند.

مجری: گزارش NBC می‌گوید ایران از روسیه برای شناسایی نیروهای آمریکایی کمک دریافت می‌کند. آیا چنین کمکی دریافت می‌کنید؟

عراقچی: ما با روسیه یک مشارکت راهبردی داریم.

مجری: یعنی پاسخ شما مثبت است؟

عراقچی: همکاری نظامی میان ایران و روسیه موضوع جدیدی نیست و پنهان هم نبوده است. این همکاری در گذشته وجود داشته، اکنون نیز وجود دارد و در آینده هم ادامه خواهد داشت.

مجری: آیا روسیه به شما در شناسایی نیروهای آمریکایی کمک می‌کند؟

عراقچی: من اطلاعات دقیق نظامی در اختیار ندارم. اما تا جایی که می‌دانم ما همکاری بسیار خوبی با روسیه داریم.

مجری: یعنی آن‌ها به شما اطلاعات می‌دهند؟

عراقچی: آن‌ها در حوزه‌های مختلف به ما کمک می‌کنند. من جزئیات دقیق در اختیار ندارم.

مجری: اجازه دهید درباره حمله به یک مدرسه ابتدایی در جنوب ایران صحبت کنیم که بیش از ۱۷۰ نفر از جمله بسیاری از کودکان در آن کشته شدند. رئیس‌جمهور ترامپ گفته ایران مسئول این حمله است. پاسخ شما چیست؟

عراقچی: این حرف واقعاً خنده دار است. آن مدرسه متعلق به ماست، آن دانش‌آموزان فرزندان ما هستند. آن‌ها توسط یک جنگنده آمریکایی هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند. چگونه ممکن است ایران مسئول باشد؟ آیا ما این جنگ را آغاز کرده‌ایم؟ آیا ما به مردم خود حمله کرده‌ایم؟ خیر. ما در حال مذاکره با ایالات متحده بودیم و در میانه مذاکرات و دیپلماسی، آن‌ها تصمیم گرفتند به ما حمله کنند. آن‌ها به بسیاری از مکان‌ها از جمله مدارس و بیمارستان‌ها حمله کرده‌اند و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این مدرسه توسط یک جنگنده آمریکایی هدف قرار گرفته است.

مجری: ایران چه شواهدی برای این ادعا دارد؟

انتهای پیام/