به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) از انهدام رادار‌های فوق پیشرفته سامانه تاد با برد بسیار بالا خبرداد.

متن پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در جریان عملیات‌های سرکوب پدافند ضد موشکی دشمنان در منطقه، ۴ دستگاه رادار فوق پیشرفته سامانه تاد آمریکا هدف قرار گرفت و منهدم شد.

رادار‌های فوق پیشرفته سامانه تاد با برد بسیار بالا در مناطق الرُبه و الرویس، الخرج و الازرق در ۲۴ ساعت گذشته هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

رادار‌های سامانه تاد آمریکا اطلاعات را به طور لحظه‌ای در اختیار شبکه سپر دفاع موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار می‌دادند.

اکنون با وارد شدن آسیب جدی به شبکه هشدار زود هنگام دشمن، آژیر هشدار حملات در سرزمین‌های اشغالی در لحظه اصابت موشک‌ها به صدا در می‌آید.

ومالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم