بازدید معاون اول قوه قضاییه از مجتمع قضایی شهید مدرس

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول دستگاه قضا صبح امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) با حضور در مجتمع قضایی شهید مدرس تهران، به بازدید از بخش‌های مختلف این مجتمع قضایی پرداخت و بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کرد.

معاون اول قوه قضاییه در جریان این بازدید، ضمن حضور در شعب مختلف و گفتگو با قضات و کارمندان، بر نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، اوقات تعیین وقت شعب و اجرای احکام، نظارت کرد و دستورات لازم را خطاب به مسئولان ذیربط صادر نمود.

معاون اول دستگاه قضا همچنین در مورد نحوه استفاده از ظرفیت نیروهای قضایی و اداری در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی نیز دستوراتی را صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جریان این بازدید عنوان کرد: بر خود لازم می‌دانم از کلیه قضات و کارمندان واحدهای قضایی که در شرایط جنگی کنونی، با روحیه‌ای ستودنی و به‌صورت شبانه‌روزی و میدانی ارائه خدمت می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.

گفتگوی چهره به چهره با مردم و مراجعه‌کنندگان، استماع مسائل و مشکلات آن‌ها و صدور دستورات لازم برای رسیدگی قانونی به درخواست‌هایشان، بخش دیگرِ بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی از مجتمع قضایی شهید مدرس بود.

گفتنی است، دو روز پیش (جمعه ۱۵ اسفند) نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در راستای نظارت‌ها و سرکشی‌های مستمر خود از مراکز و مراجع قضایی، از یکی از نواحی دادسرای تهران بازدید به عمل آورده بود.

