زیدآبادی:

کسانی که در نامه به ترامپ نامه از او کمک خواستند، چرا نمی‌آیند ایران تا نتیجهٔ کمک او را تحویل گیرند!؟

کسانی که در نامه به ترامپ نامه از او کمک خواستند، چرا نمی‌آیند ایران تا نتیجهٔ کمک او را تحویل گیرند!؟
یک فعال سیاسی گفت: آن هفت نفری که به ترامپ نامه نوشتند و از او خواستند که به وعدهٔ خود برای "کمک به مردم ایران" کمک کند، چرا نمی‌آیند ایران تا نتیجهٔ کمک او را تحویل گیرند! تهران در میان آتش و دود در حال خفگی است!

به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

ای دلِ غافل! آیا ایرانیانی در سن و سال ما دیگر روی یک زندگی عادی و به نسبت باثبات و امن را خواهیم دید؟ آیا زندگی دو هفته پیش‌مان به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است؟ ای دلِ غافل! ای نفرین! آن هفت نفری که به ترامپ نامه نوشتند و از او خواستند که به وعدهٔ خود برای "کمک به مردم ایران" کمک کند، چرا نمی‌آیند ایران تا نتیجهٔ کمک او را تحویل گیرند! تهران در میان آتش و دود در حال خفگی است! عده‌ای همچون شیرین عبادی و محسن مخملباف که از سر جهل و بی‌درایتی سیاسی به صورت ابزاری در خدمت یک توطئهٔ پیچیدهٔ بین‌المللی در آمدند و با درخواست" دخالت بشردوستانه" از فردی در حد و قوارهٔ ترامپ، راه توجیه به آتش کشیدن ایران را در رسانه‌ها گشودند، اکنون که هیولای جنگ دهان گشوده و مایملک ایران را می‌بلعد، چرا مهر سکوت به لب زده‌اند و یک کلمه در مذمت شاهکاری که راه توجیه آن را گشودند به زبان نمی‌آورند؟ خدایا ما چرا مستحق این سطح از جهل و مصیبت و رنج شده‌ایم؟ روحی را احضار کرده بودند که از عذاب به خود می‌پیچید. پرسیده بودند مگر چه حالی داری؟ گفته بود؛ حال پوست کندن زندهٔ گوسفند!

 

 

