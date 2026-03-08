به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

ای دلِ غافل! آیا ایرانیانی در سن و سال ما دیگر روی یک زندگی عادی و به نسبت باثبات و امن را خواهیم دید؟ آیا زندگی دو هفته پیش‌مان به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است؟ ای دلِ غافل! ای نفرین! آن هفت نفری که به ترامپ نامه نوشتند و از او خواستند که به وعدهٔ خود برای "کمک به مردم ایران" کمک کند، چرا نمی‌آیند ایران تا نتیجهٔ کمک او را تحویل گیرند! تهران در میان آتش و دود در حال خفگی است! عده‌ای همچون شیرین عبادی و محسن مخملباف که از سر جهل و بی‌درایتی سیاسی به صورت ابزاری در خدمت یک توطئهٔ پیچیدهٔ بین‌المللی در آمدند و با درخواست" دخالت بشردوستانه" از فردی در حد و قوارهٔ ترامپ، راه توجیه به آتش کشیدن ایران را در رسانه‌ها گشودند، اکنون که هیولای جنگ دهان گشوده و مایملک ایران را می‌بلعد، چرا مهر سکوت به لب زده‌اند و یک کلمه در مذمت شاهکاری که راه توجیه آن را گشودند به زبان نمی‌آورند؟ خدایا ما چرا مستحق این سطح از جهل و مصیبت و رنج شده‌ایم؟ روحی را احضار کرده بودند که از عذاب به خود می‌پیچید. پرسیده بودند مگر چه حالی داری؟ گفته بود؛ حال پوست کندن زندهٔ گوسفند!

انتهای پیام/