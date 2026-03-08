معتمدیان:

سهمیه سوختگیری با کارت شخصی به ۲۰ لیتر کاهش یافت

سهمیه سوختگیری با کارت شخصی به ۲۰ لیتر کاهش یافت
استاندار تهران گفت: سهمیه سوختگیری با کارت شخصی در جایگاه ارز ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافت.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان با اشاره به حملات دشمن به مخازن سوخت گفت: سهمیه سوختگیری با کارت شخصی در جایگاه ارز ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافت. برای سوختگیری فقط برای در موارد ضروری به جایگاه‌ها مراجعه کنند و از کارت شخصی سوخت خود استفاده کنند و به هیچ وجه کارت اضطرار جایگاه را تقاضا نکنند.

استاندار تهران بیان کرد:خودروهایی که دو گانه سوز هستند به هیچ وجه برای بنزین مراجعه نکنند، بلکه باید به جایگاههای سی‌ان‌جی برای دریافت گاز مراجعه کنند.با توجه به محدودیت ایجاد شده در سوخت رسانی با بنزین، تمام جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان تهران و البرز، برای سوختگیری به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
