دستورات ویژه برای تسهیل در رسیدگی و انجام امور قضایی مردم

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان تهران ابتدای صبح امروز با حضور در برخی از مجتمع‌های قضایی تهران از جمله مجتمع خانواده دو تهران، از نحوه فعالیت شعب در شرایط فوق العاده فعلی و روند ارائه خدمات قضایی بازدید و بر استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط خاص کشور تأکید کرد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شهادت قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) در پی تهاجم دشمنان، این ضایعه بزرگ را به ملت ایران تسلیت گفت و اظهار کرد: فقدان رهبرمعظم انقلاب که یک مجاهد مدبر و خادم صادق اسلام بودند، ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی است، اما راه و مکتب ایشان که همواره بر خدمت صادقانه به مردم و تلاش جهادی در مسیر پیشرفت کشور تأکید داشتند، همچنان چراغ راه مسئولان و کارگزاران نظام خواهد بود.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در خصوص اهمیت خدمت به مردم افزود: آنچه در سیره عملی ایشان برجسته بود، تاکید بر اهتمام ویژه به حل مشکلات مردم و انجام کار جهادی و خستگی‌ناپذیر برای خدمت به جامعه اسلامی توسط مسئولان بود و امروز مجموعه دستگاه قضایی نیز خود را موظف می‌داند با تأسی از همین منویات، در میدان خدمت به مردم حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.

استمرار خدمت‌رسانی قضایی در شرایط جنگی

القاصی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و حملات دشمن به شهرها و مناطق غیر نظامی، اظهار کرد: در چنین شرایطی ارائه خدمات قضایی به مردم متوقف نشده و در تمام ایام تعطیل و طول شبانه روز نیز شعب کشیک تعیین شده در ۳۰ مجتمع و حوزه قضایی در سطح استان، با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری لازم به ارائه خدمات مرتبط به نیازهای قضایی مردم می‌پردازند.

دستورات ویژه القاصی برای تسهیل در رسیدگی و انجام امور قضایی مردم در شرایط فعلی

القاصی با اشاره به دستورات صادره به شعب دستگاه قضایی در استان تهران در حاشیه بازدید از مجتمع‌های قضایی گفت: یکی از دستورات و تاکیدات صورت گرفته به تمامی شعب مبنی بر اخذ و درج کامل لوایح و درخواست‌های ارسالی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پرونده مربوطه می‌باشد تا این لوایح و مستندات در روند رسیدگی مورد بهره برداری قانونی قرار گیرد.

دستور القاصی برای اطلاع رسانی، تلفنی و سیستمی در خصوص وضعیت تشکیل جلسات دادرسی

القاصی، در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌های شهروندان درباره ابلاغیه‌ها و مواعد قضایی اظهار کرد: با توجه به تعطیلات رسمی اخیر و محدودیت فعالیت برخی ادارات و وقوع شرایط خاص، مردم نگرانی در خصوص مهلت‌های قانونی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: در استان تهران به مدیران دفاتر شعب ابلاغ گردید تا تشکیل جلسه و یاعدم تشکیل جلسه دادرسی و تجدید اوقات را به صورت تلفنی و یا از طریق سامانه پیامکی به طرفین پرونده‌ها ابلاغ نمایند تا ضمن تکریم مراجعین از سردرگمی مردم در این شرایط جلوگیری شود.

القاصی در پایان با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان قضایی مجتمع‌های بازدید شده و همچنین همکارانی که در سطح استان در حال خدمت‌رسانی هستند، خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه قضایی استان با تمام توان در کنار مردم حضور دارد و با روحیه جهادی و انقلابی، خدمت‌رسانی به شهروندان را ادامه خواهد داد.

شایان ذکر است، رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدیدها با مراجعین حاضر در این مجتمع‌ها نیز به صورت چهره به چهره ملاقات کرد و ضمن استماع مسائل و دریافت درخواست‌های آنان، در جهت تسریع و پیگیری روند قانونی تقاضاها دستورات و ارشادات لازم را به سرپرستان مجتمع‌های مربوطه صادر کرد.

