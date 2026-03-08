رضایی کوچی:
بیش از ۵۵۰۰ واحد مسکونی در حملات اخیر آسیب دیده است/ اسکان موقت خانوادههای آسیبدیده در حال انجام است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت منازل مسکونی آسیبدیده در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: بر اساس گزارش جمعیت هلالاحمر بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در این حملات آسیب دیدهاند و با هماهنگی دولت، استانداریها و شهرداریها، اقدامات لازم برای اسکان موقت و رسیدگی فوری به خانوادههای آسیبدیده در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضاییکوچی با اشاره به آخرین وضعیت خسارات وارد شده به مناطق مسکونی کشور در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: متأسفانه رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داد که به هیچیک از قوانین بینالمللی، اصول انسانی و موازین اخلاقی پایبند نیست و در جریان این حملات، بسیاری از مناطق غیرنظامی و مسکونی کشورمان را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرار داده است.
رئیس کمیسیون عمران افزود: در نتیجه این اقدامات جنایتکارانه، علاوه بر وارد شدن خسارات قابل توجه به برخی زیرساختها و منازل مسکونی، تعدادی از هموطنان عزیزمان نیز جان خود را از دست دادند که این موضوع موجب تأثر عمیق ملت ایران شد. بدون تردید نیروهای توانمند مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع و متناسبی به این اقدامات خواهند داد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین آمار خسارات وارده به واحدهای مسکونی اظهار کرد: بر اساس گزارشی که از سوی جمعیت هلالاحمر ارائه شده، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور در اثر این حملات آسیب دیدهاند که میزان خسارتها در این واحدها متفاوت است؛ بهگونهای که برخی واحدها دچار خسارات جزئی شدهاند و در برخی موارد نیز منازل به طور کامل تخریب شدهاند.
رضاییکوچی با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع به وضعیت خانوادههای آسیبدیده ادامه داد: با توجه به تجربهای که در جنگ ۱۲ روزه به دست آمد، بلافاصله پس از وقوع این حوادث، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی برای تأمین اسکان موقت خانوادههایی که منازلشان آسیب دیده آغاز شد و این روند با سرعت در حال پیگیری است.
وی افزود: در شهر تهران، شهرداری با استفاده از ظرفیت مناطق ۲۲گانه آمادگی کامل برای اسکان اضطراری خانوادههای آسیبدیده را فراهم کرده و اقدامات لازم برای ساماندهی و اسکان این خانوادهها در حال انجام است. در سایر استانهای کشور نیز استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها با هماهنگی دستگاههای اجرایی در تلاش هستند تا شرایط اسکان مناسب برای مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: دولت و دستگاههای مسئول با تمام توان در حال پیگیری این موضوع هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن شرایط زندگی عادی برای خانوادههای آسیبدیده فراهم شود و روند بازسازی و جبران خسارتها نیز به صورت منظم و برنامهریزیشده دنبال شود.
رضاییکوچی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط آبوهوایی و سرمای این ایام، تلاش دولت و تمامی دستگاههای اجرایی بر این است که هیچ خانواده آسیبدیدهای بدون سرپناه باقی نماند و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، خدمات لازم برای اسکان، حمایت و رسیدگی به مردم در حال انجام است و کمیسیون عمران نیز بر این موصوع نظارت کامل و میدانی دارد.