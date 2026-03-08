عارف در دیدار از وزارت راه و شهرسازی:
پشتیبانی از جبههها عامل دلگرمی رزمندگان است
معاون اول رئیسجمهور در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، ضمن بررسی وضعیت تخلیه بار و کالاهای اساسی از بنادر کشور و صدور دستورات لازم برای تسهیل این روند، بر لزوم پشتیبانی بیوقفه از جبههها تاکید کرد.
در این نشست همچنین با گرامیداشت یاد شهدای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان، خروج کامل نیروهای آمریکایی و تعطیلی پایگاههای این کشور در منطقه بهعنوان راهبرد قطعی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفت.
محمدرضا عارف در این دیدار بیان کرد: این روزها امتحانی برای ما مسئولان است. شما مشاهده میکنید که مردمی که در گذشته معترض بودند، چگونه پای ایران هستند و از موشک و بمب نمیترسند. ما هم هرچه تلاش کنیم تا امکانات پشت جبهه تامین شود، رزمندگان ما با دلگرمی بیشتری با دشمن مقابله میکنند.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی هم در ایام جنگ ۱۲ روزه و هم در این جنگ، درخشید و اقدامات ارزشمندی انجام داد.
عارف با گرامیداشت یاد رهبر شهید، گفت: قطره قطره خون رهبر شهیدمان کمک خواهد کرد تا این مسیر را ادامه دهیم. البته درباره ایشان باید خیلی بیشتر صحبت کرد زیرا شخصیت ایشان در بین خیلی از مردم ناشناخته مانده است.
معاون اول رئیسجمهور افزود: راهبرد اصلی ما این است که آمریکا باید از منطقه به طور کامل خارج شده و پایگاههای خود را تعطیل کند.
فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی هم در این دیدار گفت: از شروع تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی تاکنون هیچ پروژهای متوقف نشده و حتی افتتاح هم انجام میدهیم.