به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه موج ۲۶ عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا حیدر کرار، در پاسخ به تعدی تروریست‌های آمریکایی از پایگاه جفیر، این پایگاه آمریکایی مورد اصابت موشک‌های نقطه زن سوخت جامد و مایع سپاه پاسداران قرار گرفت.