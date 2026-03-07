سپاه:
پایگاه آمریکاییها در جفیر مورد اصابت موشکهای نقطه زن سوخت جامد و مایع قرار گرفت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: پایگاه دریایی آمریکا در منطقه جفیر بحرین مورد اصابت موشکهای نقطه زن سوخت جامد و مایع سپاه پاسداران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه موج ۲۶ عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا حیدر کرار، در پاسخ به تعدی تروریستهای آمریکایی از پایگاه جفیر، این پایگاه آمریکایی مورد اصابت موشکهای نقطه زن سوخت جامد و مایع سپاه پاسداران قرار گرفت.