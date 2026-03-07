به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در صفحه شخصی خود نوشت: گمان می‌کردند حمله به ایران در ۴۸ ساعت به پایان می‌رسد، اما حالا می‌گویند دو هفته زمان می‌برد. تصور داشتند پاسخ ایران با تأخیر انجام می‌شود، اما حملات موشکی بلافاصله آغاز شد. فکر می‌کردند با ترور چند فرمانده نظامی و اطلاعاتی، ایران متوقف می‌شود، اما نسل جدید فرماندهان با انگیزه‌ای بیشتر عملیات را آغاز کردند. سایر تصورات آن‌ها چیزی جز خیال خام نیست.