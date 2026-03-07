به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ساعتی پیش طی مصاحبه‌ای تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ همواره حسن همجواری و احترام همسایگان را نگهداشته و در بسیاری از سوانح و حوادث به یاری آن‌ها شتافته است، لکن این امری بدیهی و یک اصل ثابت است: ایران به کسی که به ما تعدی نکرده ضربه نخواهد زد. اما در اسناد و حقوق بین الملل، حقِ دفاع مشروع برای کشور مورد تجاوز، امری مشروع و مورد تاکید است.