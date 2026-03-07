رئیس قوه قضاییه:

جغرافیای برخی کشور‌های منطقه آشکارا و نهان در اختیار دشمن است

رئیس قوه قضاییه گفت:فعلا شواهد نیرو‌های مسلح ایران نشان می‌دهد جغرافیای برخی کشور‌های منطقه آشکارا و نهان در اختیار دشمن است و از آن نقاط علیه کشور ما در تجاوز استفاده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ساعتی پیش طی مصاحبه‌ای تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ همواره حسن همجواری و احترام همسایگان را نگهداشته و در بسیاری از سوانح و حوادث به یاری آن‌ها شتافته است، لکن این امری بدیهی و یک اصل ثابت است: ایران به کسی که به ما تعدی نکرده ضربه نخواهد زد. اما در اسناد و حقوق بین الملل، حقِ دفاع مشروع برای کشور مورد تجاوز، امری مشروع و مورد تاکید است. 

رئیس عدلیه و عضو شورای موقت رهبری تصریح کرد: فعلا شواهد نیرو‌های مسلح ایران نشان می‌دهد جغرافیای برخی کشور‌های منطقه آشکارا و نهان در اختیار دشمن است و از آن نقاط علیه کشور ما در تجاوز استفاده می‌شود.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد حملات شدید به این اهداف ادامه خواهد داشت و این راهبرد هم‌اکنون در حال اجراست و دولت و دیگر ارکان نظام متفق‌القولند.

