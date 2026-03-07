خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیت‌الله نوری همدانی خطاب به مجلس خبرگان رهبری:

در معرفی رهبری نظام تسریع کنید

در معرفی رهبری نظام تسریع کنید
کد خبر : 1759598
لینک کوتاه کپی شد.

آیت الله نوری همدانی در پیامی به اعضای مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: انتظار از آن مجلس محترم که قانون اساسی انتخاب رهبری را بر عهده آنان گذاشته این است به رغم دقت و در نظر گرفتن شرایط در معرفی رهبری نظام جمهوری اسلامی تسریع کند.

به گزارش ایلنا، آیت الله نوری همدانی در پیامی به اعضای مجلس خبرگان رهبری، تاکید کرد: انتظار از آن مجلس محترم که قانون اساسی انتخاب رهبری را بر عهده آنان گذاشته این است به رغم دقت و در نظر گرفتن شرایط در معرفی رهبری نظام جمهوری اسلامی تسریع نموده تا هم موجب نا امیدی دشمن و هم حفظ انسجام و همبستگی ملت که در حال حاضر در سراسر کشور بر قرار است و هم پشتیبانی نیروهای مسلح قدرتمند ما که در حال دفاع از کشور در مقابل با متجاوزان است باشند و ان شاءالله همگی از این تصمیم تبعیت خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل