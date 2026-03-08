فردین قریشی، استاد روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در یادداشتی ارسالی به ایلنا نوشت:

بسیاری از تحلیل‌گران مستقل روابط بین‌الملل احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار میان ایران از یک طرف و آمریکا و اسرائیل از طرف دیگر، را پایین ارزیابی می‌کردند. اما جنگی که امروز آتش آن منطقه را دربرگرفته است، آغاز گشت. هرچند که ابعاد آن تا حدی در کنترل طرفین است و هنوز تمام عیار نیست، اما بسیار گسترده‌تر از دامنه جنگ‌های محدود است.

تحلیلگران فوق‌الذکر و از جمله بنده فرض‌مان بر دخالت محاسبات منطقی در رفتار طرفین بود، چرا که هزینه این جنگ برای طرفین بیشتر از منافع آن بود و نظام سیاسی ایران هم توان کافی برای حفاظت از خود در برابر تهدید مطروحه را دارا بود. تصور ما این بود که دشمن با ارزیابی خردمندانه شرایط، به چنین خطری دست نخواهد زد. اما مشخص شد که هیأت حاکمه آمریکا در غرور و جهل غوطه‌ور است. نه تحلیل جامعه‌شناسانه معتبری از کشور ما دارد و نه برآورد درستی از توانایی حریف به عمل آورده است.

جنگ آغاز شد. اصول اعلامی تمدن غرب از جمله اومانیسم، حقوق بشر، عقلانیت، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت برای چندمین بار از سوی آمریکا سخاوتمندانه به حراج گذاشته شد. جالب است که در این میان کشورهای اروپایی هم با ارزیابی واقع بینانه‌ وضعیت، آمریکا را تنها گذاشتند؛ چراکه نخواستند روی اسب بازنده شرط‌بندی کنند.

امروز بر خلاف تصورات آمریکا، ایران مقتدرانه از خویش دفاع می‌کند. تحلیل آمریکا مبنی بر اینکه در صورت وارد آمدن ضربه بر توان امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، مردم علیه حاکمیت شورش خواهند کرد، آشکارا نادرست از آب درآمد. ناکامی ترامپ اولین شکست اوست، شکست بعدی او در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا خواهد بود و این فرایند به فرسایش بیشتر قدرت آمریکا در رقابت جهانی آن با چین، دامن خواهد زد.

انتهای پیام/