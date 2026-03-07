به گزارش ایلنا، ذبیح الله سلمانی معاون نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند ماه دستگاه‌های اجرایی کشور باز می‌شوند در تهران ا حضور ۲۰ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بقیه دورکار در استان خراسان با ۵۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی، در استان البرز با ۲۰ درصد ظرفیت در همدان با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد با تشخیص استاندار، در استان خوزستان با ۴۰ درصد ظرفیت در استان مرکزی با ۳۰ درصد و در بقیه استان‌ها به تشخیص استانداران درصدی از کارمندان در ادارات حضور پیدا می‌کنند.

به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی حضور کارمندان در دستگاه‌های اجرایی به تشخیص استانداران و بر اساس قوانین و مقررات خواهد بود و هیچ خدمتی متوقف نخواهد شد.

سلمانی این را هم گفت در این مدت هیچگونه همایش حضوری و یا اعزام به ماموریت انجام نمی‌شود مگر در مواردی که ماموریت بسیار مهم باشد و با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار خواهد بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین گفت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هم از طریق سامانه فعال ۱۲۸ ادامه خواهد داشت و رسیدگی می‌شود و نتیجه نظارت‌ها در عملکرد دستگاه‌ها موثر خواهد بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی گفت بر اساس بخشنامه‌ای که در ۱۴ اسفند ماه از سوی سازمان اداری و استخدامی صادر شد اختیارات تنظیم ساعت کاری ادارات به دستگاه‌های اجرایی و استانداران واگذار شده است.

سلمانی معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین گفت اختیار تنظیم ساعت کار ادارات به استانداران و واگذار شده همچنین میزان درصد از کارمندان که باید حضور پیدا کنند نیز به آنها واگذار شده است.

وی گفت: همچنین از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مصوبه دورکاری سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران برای شرایط کنونی برای عملکرد و ارائه خدمت دستگاه‌های اجرایی کشور استفاده شده است.

سلمانی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین تاکید کرد دستگاه‌های خدمترسان مانند وزارت بهداشت و درمان و یا سازمان‌های حمل و نقل عمومی و واحد‌های نظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنا بوده و طبق ضوابط خود و دستگاه بالاسری اقدام خواهند کرد.

وی همچنین گفت: دورکاری کارکنان دستگاه‌های دولتی با اولویت کارکنان معلول و بانوان دارای فرزند معلول یا فرزند زیر ۶ سال خواهد بود و نیز کارکنانی که دارای مشکلات قلبی و حاد هستند، خواهد بود.

به گفته سلمانی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز باید توجه داشته باشند که که در زمان جنگ تحمیلی، دستگاه‌های مرتبط با آنها که باید مالیات یا بیمه بپردازند، مشمول خسارت نشوند.