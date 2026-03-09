صدرالحسینی، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از شرایط منطقه پس از اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و مواضع کشورهای عربی در این جنگ، گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۷ سال گذشته تمامی تلاش خود را برای اعتمادسازی در میان همسایگان خویش به عمل آورد و بعد از دفاع مقدس هشت‌ساله، علیرغم تشکیل شورای همکاری خلیج فارس علیه ملت ایران و به نفع صدام، جمهوری اسلامی در کمک به کشورهای همسایه از جمله کویت در زمان تهاجم نظامی عراق، بهترین و بیشترین حسن تفاهم را انجام داد.

دشمن در طول همه‌ی این سالها بعد از انقلاب به دنبال ایجاد فضای ایران هراسی بوده است

وی ادامه داد: بعد از این ایام هم در طول نزدیک به ۳۰ سال گذشته، همه توجهات کشورهای فرامنطقه‌ای به موضوعی به نام ایران‌هراسی بود و در مقابل، جمهوری اسلامی همه تلاش خود را بر ایجاد رابطه صمیمانه در محور امنیت و اقتصاد معطوف کرد.

ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه تعمیق روابط با کشورهای منطقه را ادامه داد

این تحلیلگر مسائل منطقه با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی، نگاه کشورهای همسایه بسیار مثبت شده بود، عنوان کرد: نگاه کشورهای همسایه به ایران مثبت شده بود به دلیل اینکه تهاجم نظامی رژیم غاصب صهیونیستی را در قطر و شش کشور دیگر مشاهده کردند. پس از شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی مجدداً موضوع مهم تعمیق همسایگی و همچنین گسترش روابط را با این کشورها ادامه داد؛ چه به صورت مستقیم و چه به صورت گفت‌وگوهای تلفنی و اعزام دیپلمات‌های مربوطه در این حوزه جغرافیایی.

وی افزود: جمهوری اسلامی برای نشان دادن این نیت خیر خود و اثبات مجدد صداقتش نسبت به همسایگان، موضوع مذاکرات خود را علیرغم میل آمریکایی‌ها مجدداً به یکی از کشورهای همسایه بازگرداند و در این خصوص صداقت خود را نسبت به همسایگان اثبات کرد.

ایران مجبور به هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی شد

این کارشناس ارشد سیاست خارجی ایران با اشاره به این نکته که در طول این ایام، جمهوری اسلامی با قاطعیت تمام به کشورهای همسایه موضوع عدم اجازه استفاده از خاک و هوای آن کشورها علیه منافع ملی ایران را مورد تذکر قرار داده است، اظهار کرد: ایران به طور مستمر این درخواست را از کشورهای منطقه داشت و اعلام کرده بود که پایگاه‌های موجود آمریکا در این کشورها، در صورتی که علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی اقدامی کنند به عنوان سرزمین دشمن و هدفی مشروع برای تهاجم جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. تا اینکه آمریکایی‌ها حمله نظامی ناجوانمردانه خود را علیه ملت ایران آغاز کردند و جمهوری اسلامی برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور خود، مجبور به استفاده از موشک‌های خود در پایگاه‌ها، بنادر و مناطق مورد استفاده ارتش متجاوز آمریکا شد.

ما هیچ چشم‌داشتی به منابع، خاک و سرزمین کشورهای منطقه نداریم

صدرالحسینی در خصوص اظهارات مقامات مسئول در زمینه وقایع رخ داده در منطقه توضیح داد: در طول یک هفته گذشته نیز موضوع ارتباط با همسایگان از منظر دیپلماتیک در توئیت‌ها و سخنرانی‌های مقامات ارشد اجرایی کشور همچون رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ادامه داشته است و این مسئله برای چندمین بار به این کشورها اعلام شد که ما هیچ چشم‌داشتی به منابع، خاک و سرزمین شما نداریم و تمام تلاش ما دفاع از کشور خودمان خواهد بود و علاقمندی به تخاصم با کشورهای شما نخواهیم داشت. در طول یک هفته از جنگ نیز همین موضوع همچنان استمرار دارد و مسئله همکاری و تفاهم کشورهای همسایه به عنوان یکی از اقدامات ویژه دستگاه سیاست خارجی و مقامات مسئول می‌باشد.

ائتلاف کشورهای همسایه علیه ایران تجربه‌ای شکست خورده است

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آمریکایی‌ها به اهداف خود می‌رسند و ائتلاقی علیه ایران در منطقه شکل خواهد گرفت، تصریح کرد: با توجه به تجربه جمهوری اسلامی از یک تحالف یا ائتلاف منطقه‌ای عربی علیه ما در جنگ هشت‌ساله که در بخش قبلی هم اشاره شد و نام آن شورای همکاری خلیج فارس بود، باید بگویم که این مسئله تجربه‌ای شکست‌خورده برای کشورهای همسایه است. اطلاعاتی که در این رابطه وجود دارد این است که کشورهای همسایه از این پیشنهاد ائتلاف استقبال نکردند و نسبت به این مسئله مجدداً به صورت انفرادی به جمهوری اسلامی تعهد عدم استفاده از سرزمین‌شان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی داده شده است.

