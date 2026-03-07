معدود مزدوران آمریکایی -صهیونى با تصویربرداری از مکان‌های مورد اصابت قرار گرفته و ارسال آنها به شبکه‌های تروریستی ماهواره‌ای، صفحات مجازی و انسان رسانه‌های دشمن، به عنوان ستون پنجم رژیم صهیونی و چشم آنها در داخل کشور اقدام می‌کنند.

ضمن هشدار به این «سربازان اسرائیل»، به شما ملت شریف تعهد می‌دهیم اعمال ایشان را تحت رصد قرار داده و بر طبق ماده ۴ «قانون تشدید مجازات و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم»، با شدت عمل با آنان برخورد خواهد شد.

از شما ملت همیشه در صحنه نیز تقاضا داریم برای کمک به امنیت کشور، در صورت اطلاع از موارد مذکور، مراتب را از طریق درگاه رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان‌های فارسی ایتا، بله و روبیکا به آدرس @admin_vaja۱۱۳ ارسال فرمایید. *