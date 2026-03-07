به دنبال تعریف نظم جدید امنیتی در منطقه هستیم

به گزارش ایلنا، علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقشه آمریکا برای تغییر ساختار حکومت ایران با شکست مواجه شده است گفت: ترامپ پیش از آغاز جنگ به دنبال براندازی بود و برخی اپوزیسیون خوش خیال هم فکر می‌کردند منظور آن ها هستند اما حالا بعد از چند روز از آغاز جنگ به این نقطه رسیده است که رهبری جمهوری اسلامی باید با من هماهنگ باشد و از موضع قبلی خود عقب نشینی کرده است.

وی افزود: او به دیوار سفت واقعیت خورده و حالا به فکر سازش افتاده و متوجه شده جمهوری اسلامی ایران ماندگار است و به پشتیبانی ملت رشید ایران که این شب ها در صحنه حاضر هستند، می ماند.

خضریان تصریح کرد: او وقتی واقعیت میدان نبرد و بدنه اجتماعی را دید حالا ادعا می‌کند رهبری ایران را با من هماهنگ کنید تا در سازندگی با من همراه باشد اما آمریکا در کدام کشور سازندگی همراه خود آورده ؟ آیا در عراق و لیبی سازندگی داشته است؟ او هنوز دروغ می گوید و وقتی بازار های نفتی و بورس در دنیا واکنش نشان دهد ترامپ متوجه می شود چه بلایی بر سرش آمده است.

وی با اشاره به اقدامات تخریبی ائتلاف آمریکایی صهیونیستی خاطر نشان کرد: آمریکا به سمت تخریب زیرساخت های شهری و ورزشی رفته است و حالا که متوجه باخت خود شده، می‌خواهد مردم را به نقطه استیصال برساند اما ما اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد، موشک خرمشهر قدرت تخریب یک کیلومتری دارد و جمهوری اسلامی ایران با تجربه جنگ ۱۲ روزه در حوزه لانچر نیز هیچ مشکلی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اما این روزها مطرح می شود شدت نواخت موشک ایران کاهش پیدا کرده و پاسخ این است وقتی رادار ها و چشم نظارتی رژیم صهیونیستی و آمریکا کور می‌شود آن هم با پهپاد های ارزان قیمت چرا ما باید هزینه موشک پرداخت کنیم و الان نیازی به تعداد بالای موشک نداریم و با پهپاد ۲۰ هزار دلاری، موشک های ۲ میلیون دلاری را به چالش کشیده ایم و حالا ذخایر موشکی آنها رو به پایان است.

خضریان تاکید کرد: ما در این جنگ محاسبه شده وارد شدیم البته که عواطف ما درگیر شهادت بزرگان و رهبری شهید است اما حالا به دنبال باز تعریف نظم امنیتی جدید منطقه هستیم و اگر این نشود رهبر شهید پشت رهبر شهید و دانش آموز شهید پشت دانش آموز شهید خواهیم داشت و صلح زمانی رقم می‌خورد که نظم امنیتی به شکلی تغییر کند که رژیم صهیونیستی نابه کار و آمریکا امکان اقدام نظامی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: دیروز آمریکا میخواست با ناو خود شرایط تنگه هرمز را تغییر دهد اما به گونه ای با آن برخورد شد که این ناو مجبور به فرار شد ولی روایت جنگ در حال غلبه بر واقعیت جنگ است و این موضوعات منعکس نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما با کشورهای منطقه اهل جنگ نبوده و نیستیم گفت: در مواقع مختلف از جمله در زمان داعش از کشورهای منطقه دفاع کردیم آقای اردوغان هم می‌داند زمان کودتای ترکیه جمهوری اسلامی ایران چگونه نقش آفرینی کرد اما همسایگان ما باید بپذیریند ما نمی‌توانیم نسبت به استفاده آمریکا از زمین و آسمان کشورهای منطقه بی تفاوت باشیم چرا که آمریکا از همین پایگاه ها دانش آموزان مینایی را شهید کرد .

وی اظهار داشت: تا زمانی که معیشت و امنیت مردم ما تأمین نشده اجازه نمی‌دهیم دنیا آرام باشد، اگر امنیت قراراست باشد باید برای همه باشد و باز تعریف نظم امنیتی منطقه برای همه مفید است نه فقط برای ایران اسلامی.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با قدردانی از نقش شورای رهبری در این ایام گفت: تصمیم در مورد پایان جنگ بر عهده ولی امر مسلمین است و مجلس خبرگان هرچه سریعتر تصمیم گیری خواهد کرد و پس از آن مردم حتما تبعیت خواهند کرد، مردم چشم انتظار اعلام تصمیم مجلس خبرگان هستند ضمن اینکه شورای محترم رهبری خوب عمل کرده اما دل های مردم در شرایطی آرام می شود که رهبری کشور انتخاب شود .

خضریان ادامه داد: آقای پزشکیان در حوزه سیاست خارجی با تصمیمات کلان کشور همکاری و همراهی کرد، جایی که قرار بود مذاکره نشود ایشان تابع رهبری بودند و جایی که قرار بود مذاکره شود ایشان با اجازه رهبری کار را دنبال کردند و حالا در جایگاه راهبردی باید رهبری تعیین شود چرا که قوای مختلف در شرایط فعلی مسوولیت دارند و امروز بار مضاعفی روی دوش این عزیزان است .

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: امروز هیچ پایگاه فعال آمریکایی در منطقه نداریم که مورد حمله قرار نگرفته باشد و از این به بعد آمریکا می‌داند هیچ پایگاهی نمی‌تواند داشته باشد مگر اینکه زیر موشک های ما باشد، پایگاه های آمریکا امکان اقدام ندارند و در شرایط نیمه جان هستند و باید آنها را تا اخراج کامل دنبال کنیم، نکته دیگر اینکه این ضربات موشکی ما چیز جدیدی برای اسراییل نیست ولی ما باید به نقطه ای از بازدارندگی برسانیم که آنها توان اقدام نداشته باشند و به عنوان خبر میگویم آنها در فرماندهان نظامی و در پناهگاه ها تلفات داده اند همین‌طور در دفتر نخست وزیری هم تلفات اساسی دادند اما آنها امام مارا زدند و ترامپ جنایتی انجام داد که باید پاسخ آن را بدهد و ایران با قاتل امام شهید هیچ مذاکره‌ای ندارد اما ما تا نقطه پیروزی نیازمند ایستادگی و مقاومت هستیم.

وی در خصوص پیش بینی های انجام شده برای جنگ فرسایشی گفت: تمام انبار های نیاز های اولیه مردم تأمین شده است و ما این مردم عزیز و شریف را فراموش نکرده ایم و نه تنها در حوزه موشکی در حوزه نیازهای اساسی هم در شرایطی هستیم که توانایی ادامه جنگ را داریم البته که ما این جنگ را آغاز نکردیم اما نباید اجازه دهیم دیگر شرایط اقتصادی و امنیتی کشور در شرایط ناپایدار باشد انشاالله گشایش هایی در راه است

خضریان افزود: آنانی که فکر می‌کنند روی زمین در مرز های غربی و شرقی می‌توانند اقدامی کنند، بدانند در رصد امنیتی ما هستند و هر گروهی چه در اقلیم چه در پاکستان بخواهد اقدامی کند آنها را سرجایش خواهیم نشاند اما مردم در داخل اقدامات مشکوک را گزارش و با نیروهای امنیتی ما همراهی کنند و هر اقدام و تحرک کوچکی را به اطلاع مقامات امنیتی ما برسانند.

وی در پایان گفت: ملت های منطقه با حاکمان آن کشور ها متفاوت هستند، نخبگان کشورهای منطقه در کنار مردم ما هستند. از طرف دیگر دولت های منطقه هم دریافته اند که پایگاه های آمریکایی برای آنها امنیت ایجاد نمی‌کند، ما با کشورهای منطقه هیچ جنگی نداریم و ما با کشوری که از خاک آن علیه ما اقدامی نشده باشد هم کاری نداریم، ماجرای جنبش های منطقه البته با جمهوری اسلامی متفاوت است و همه این گروه ها خود تصمیم گیر هستند همانطور که دیدید حزب الله لبنان در جنگ ۱۲ روزه اقدامی نکرد اما ماجرای امام شهید ما ماجرای رهبر ایران نیست ایشان یکی از مراجع تقلید شیعه بودند و جمهوری اسلامی ایران هیچ طراحی ای را نه برای حزب‌الله دارد نه برای انصار الله نه برای عراق و آنها خود تصمیمگیر هستند.

