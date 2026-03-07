به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۲۴ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا من المجرمین منتقمون

طی یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی، موج بیست و سوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یا صاحب الزمان عجل الله" توسط رزمندگان سرافراز نیروی هوافضای سپاه اجرا شد.

در این موج موشک‌های سوخت جامد و مایع نسل جدید، اهدافی در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را نشانه گرفتند.

مقر نیرو‌های تروریستی امریکا در پایگاه‌های شیخ عیسی، علی السالم، جفیر و الازرق از جمله اهداف مورد اصابت در این موج هستند.

همچنین در منطقه مهم و حساس بئر السبع در سرزمین‌های اشغالی، مراکز تکنولوژی پیشرفته، امنیت سایبری و مراکز پشتیبانی نظامی از اهداف بوده‌اند.

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ