انهدام ۲ فروند پهپاد هرمس در خوزستان و اندیمشک

انهدام ۲ فروند پهپاد هرمس در خوزستان و اندیمشک
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد اصابت قرار گرفتن ۲ فروند پهپاد هرمس در خوزستان و اندیمشک خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در اهواز مورد اصابت قرار گرفت و در منطقه کوهستانی مسجدسلیمان سقوط کرد.

روابط عمومی سپاه همچنین اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ در اندیمشک توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.

