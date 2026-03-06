انهدام ۲ فروند پهپاد هرمس در خوزستان و اندیمشک
کد خبر : 1759285
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد اصابت قرار گرفتن ۲ فروند پهپاد هرمس در خوزستان و اندیمشک خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ توسط سامانههای نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در اهواز مورد اصابت قرار گرفت و در منطقه کوهستانی مسجدسلیمان سقوط کرد.
روابط عمومی سپاه همچنین اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ در اندیمشک توسط سامانههای نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.