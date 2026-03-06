مخبر:
آمریکا در شاخصهای اقتصادی جنگ هم زیان دید
محمد مخبر ضمن اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر، اعلام کرد که برآوردهای دونالد ترامپ درباره آثار اقتصادی این جنگ دچار «اشتباه محاسباتی» بوده و در روزهای گذشته، علاوه بر میدان نبرد، در شاخصهای اقتصادی نیز آمریکا متحمل زیان شده است.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس به تحولات اقتصادی ناشی از جنگ اخیر پرداخته و نوشت:
«اشتباه محاسباتی ترامپ در برآورد آثار اقتصادی جنگ اخیر گویاست؛ بورس آمریکا بیش از یک تریلیون دلار زیان دیده، نفت به سوی ۲۰۰ دلار خیز برداشته و قیمت گاز هم در اروپا در آستانه افزایش ۱۰۰ درصدی است. در ۶ روز گذشته، علاوه بر «میدان نبرد»، در «شاخص های اقتصاد» هم این آمریکاست که باخته.»