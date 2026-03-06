اعلام جزئیات تفصیلی موج بیست و دوم عملیات وعده صادق ۴



بسم الله الرحمن الرحیم

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه



با الطاف و امدادهای الهی، فرزندان ملت شریف و قهرمان ایران در "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در هفتمین روز از جنگ و تجاوز امریکایی صهیونی به میهن اسلامی، در ادامه موج ۲۲ "عملیات وعده صادق ۴ " ضربات مهلک و کوبنده ای بر پیکره دشمن سفاک و کودک کش وارد ساختند.



موج بیست و دوم عملیات وعده صادق که با نام شهدای مظلوم دانش آموز مینابی و با رمز مقدس یا حسین ابن علی (ع) با شلیک انبوه موشکهای نسل جدید سپاه آن هم در روز صورت پذیرفت، اقداماتی ترکیبی، متنوع و پردامنه علیه اهداف امریکایی و صهیونیستی را در بر گرفت.



۱. هدف قرار دادن "پایگاه هوایی الظفره" تروریست‌های امریکایی در منطقه، با انواع پهبادها و موشک‌های نقطه زن

در این عملیات علاوه بر انهدام رادار فوق پیشرفته اخطار اولیه این پایگاه، سوله‌های نگهداری و تعمیرات پهپادهای پیشرفته MQ9 و هواپیمای جاسوسی U2 امریکایی‌ها، منهدم و همچنان در آتش می‌سوزد.



یادآور می‌شود جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه و شهادت ۱۶۵ دانش آموز دختر از این پایگاه صورت گرفته است.



۲. هدف قرار دادن "پایگاه علی السالم" تروریست‌های امریکایی

هدف قرار دادن "پایگاه علی السالم" تروریست‌های امریکایی در منطقه در منطقه با اصابت سنگین موشک‌های کروز و بالستیک که طی آن رادار فوق پیشرفته اخطار اولیه پایگاه و تاسیسات جانبی آن، همراه با مخازن سوخت هواگردهای امریکایی و همچنین دو باند فرودگاه این پایگاه که از آغاز تجاوز وحشیانه هواگردهای امریکایی با برخاستن از آن موشک‌ها و بمب‌های خود را به خاک کشورمان رها می‌کردند، منهدم گردید. به گونه‌ای که دود بسیار غلیظ و گسترده آن در سراسر منطقه مشاهده می‌شود.



طی دیشب و امروز، رزمندگان اسلام در دو موج حمله ترکیبی تاسیسات راداری و کنترل ترافیک هوایی، ایستگاه های ماهواره ای و تاسیسات تامین سوخت پایگاه هوایی العدید تروریست های امریکایی را با پهپاد های انهدامی و موشک‌های کروز و بالستیک بطور کامل منهدم کرد.



به دشمن خبیث، جنایتکار و ضد بشر هشدار می‌دهیم:

انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای جنایت آفرینی‌های وحشیانه متجاوزین به ایران اسلامی دستور کار شبانه روزی نیروهای مسلح مقتدر کشور بوده و باید در انتظار شگفتانه‌های سرنوشت‌ساز رزمندگان اسلام در میدان نبرد باشند.



و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی