اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا اطلاع ثانوی
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بنابر اطلاعیه پایگاه اطلاع رسانی دولت و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
همچنین تمامی ردههای مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی میباشند. مدیران محترم به گونهای برنامه ریزی نمایند که سایر کارکنان دورکار آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند. ضمناً در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود.