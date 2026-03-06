حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی و کاشت درخت یک وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی و میراث آیندگان است، گفت: منابع طبیعی در دست مردم امانت است و هر گونه قصور و تقصیری که منجر به تخریب این نعمت شود، مسئولیت شرعی، اخلاقی دارد، زیرا منابع طبیعی برای یک نسل نیست.