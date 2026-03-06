دادستان کل کشور:
حفظ منابع طبیعی و کاشت درخت یک وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی و میراث آیندگان است
دادستان کل کشور با حضور در باغ ملی گیاهشناسی ۳ اصله درخت غرس کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در راستای «پویش ملی سرو ایران» در باغ ملی گیاهشناسی سه اصله درخت غرس کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی و کاشت درخت یک وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی و میراث آیندگان است، گفت: منابع طبیعی در دست مردم امانت است و هر گونه قصور و تقصیری که منجر به تخریب این نعمت شود، مسئولیت شرعی، اخلاقی دارد، زیرا منابع طبیعی برای یک نسل نیست.