به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در حساب شخصی خود با انتشار عکسی از تابوت مادر و فرزندی که در تجاوز رژیم صهیونسیتی و آمریکا به کشورمان به شهادت رسیدند نوشت:

این مادر هرگز فرزندش را ترک نکرد… او پسرش را به این دنیا آورد... و در جهان دیگر نیز او را تنها نگذاشت…

نیروهای مسلح شجاع و قدرتمند ما انتقام تک‌تک مادران، پدران و کودکان ایرانی را که از سوی نیروهای متخاصم هدف قرار گرفته‌اند، خواهند گرفت.

