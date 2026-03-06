عراقچی:
نیروهای مسلح شجاع و قدرتمند ما انتقام همه ایرانیها از دشمن متخاصم خواهند گرفت
وزیر خارجه کشورمان گفت: نیروهای مسلح شجاع و قدرتمند ما انتقام همه ایرانیانی را که از سوی نیروهای متخاصم هدف قرار گرفتهاند، خواهند گرفت
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در حساب شخصی خود با انتشار عکسی از تابوت مادر و فرزندی که در تجاوز رژیم صهیونسیتی و آمریکا به کشورمان به شهادت رسیدند نوشت:
این مادر هرگز فرزندش را ترک نکرد… او پسرش را به این دنیا آورد... و در جهان دیگر نیز او را تنها نگذاشت…
نیروهای مسلح شجاع و قدرتمند ما انتقام تکتک مادران، پدران و کودکان ایرانی را که از سوی نیروهای متخاصم هدف قرار گرفتهاند، خواهند گرفت.