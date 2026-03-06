بازدید سرزده رئیس سازمان زندانها از دو مرکز نگهداری زندانیان
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمدی رئیس سازمان زندانها امروز، جمعه بصورت سرزده با حضور در دو مرکز نگهداری زندانیان، ضمن دیدار با کارکنان متعهد این دو مرکز اصلاحی و تربیتی، از تلاش و خدمات آنان در ایام جنگ تحمیلی تروریستهای آمریکایی-صهیونی علیه کشورمان تقدیر کرد.
گفتنی است در ایام جاری و بهرغم حملات دشمن به شهرهای کشور، مدیران و کارکنان زندانهای سراسر کشور، مشغول خدمترسانی به مددجویان و حفظ آرامش این مراکز هستند.