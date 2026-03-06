معتمدیان:

آرامش مردم اولویت خدمتگزاران است/ ذخایر میوه و کالاهای اساسی پایتخت کافی است

استاندار تهران گفت: آرامش مردم اولویت خدمتگزاران است؛ بیش از ۵ هزار تن میوه ذخیره شده، شبکه توزیع فعال است و هیچ نگرانی وجود ندارد

به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان، با حضور در سردخانه‌های ذخیره میوه، از ذخیره سازی بیش از ۵ هزار تن سیب و پرتقال شب عید خبر داد و گفت: تأمین نیازهای مردم در اولویت است.

استاندار تهران ادامه داد: دولت پای کار خدمت به مردم است و در پایتخت با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های انجام شده از ماه‌ها قبل، حتی شرایط جنگی هم مانع خدمت‌رسانی به شهروندان نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در بحبوحه جنگ؛ ذخایر میوه و کالاهای اساسی پایتخت کافی است و شبکه توزیع فعال، تضمین‌کننده آرامش و رفاه مردم در ایام پایانی سال خواهد بود.

