معتمدیان:
آرامش مردم اولویت خدمتگزاران است/ ذخایر میوه و کالاهای اساسی پایتخت کافی است
استاندار تهران گفت: آرامش مردم اولویت خدمتگزاران است؛ بیش از ۵ هزار تن میوه ذخیره شده، شبکه توزیع فعال است و هیچ نگرانی وجود ندارد
به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان، با حضور در سردخانههای ذخیره میوه، از ذخیره سازی بیش از ۵ هزار تن سیب و پرتقال شب عید خبر داد و گفت: تأمین نیازهای مردم در اولویت است.
استاندار تهران ادامه داد: دولت پای کار خدمت به مردم است و در پایتخت با برنامهریزی و پیشبینیهای انجام شده از ماهها قبل، حتی شرایط جنگی هم مانع خدمترسانی به شهروندان نمیشود.
وی تاکید کرد: در بحبوحه جنگ؛ ذخایر میوه و کالاهای اساسی پایتخت کافی است و شبکه توزیع فعال، تضمینکننده آرامش و رفاه مردم در ایام پایانی سال خواهد بود.