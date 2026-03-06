به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۲ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه آمده است:

موج بیست و دوم عملیات وعده صادق ۴ در صبح روز جمعه با رمز مبارک «یاحسین بن علی علیه السلام» با شلیک موشک های خیبر، خرمشهر۴ و فتاح در انتقام از قاتلان کودک کش فرزندان ایران در مدرسه میناب، اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از خلیج‌فارس تا تل آویو را زیر آتش برد.

در این موج مقتدرانه باتوجه به اعلام سپاه پاسداران مبنی‌بر تشدید و توسعه حملات، در کنار موشک‌های بالستیک قدرتمند، موشک فوق سنگین «خرمشهر ۴» با کلاهک ۲ تنی و با سرعت بالای «14ماخ» روانه اهداف دشمنان شرور ملت ایران شدند.

پایگاه ها آمریکا و رژیم صهیونی در کشورهای خلیج فارس، «تل آویو»، فرودگاه «بن گوریون» و مراکز نظامی «حیفا» مورد اصابت موشک های نسل جدید قرار گرفتند.

موفقیت کامل در پرتاب این موشک‌ها از زنجیره پایدار پایگاه‌های موشکی سپاه در روز هفتم جنگ، ادعای مضحک تضعیف قوای دفاعی و کاهش آهنگ شلیک‌های موشکی و پهپادی از سوی دستگاه تبلیغاتی استکبار را باطل ساخت.

فرزندان غیور نیروهای مسلح ج.ا ایران برای پیشبرد تمام عیار جنگ در قیاس منطقه‌ای علیه اهداف آمریکا و رژیم غاصب در حرکت هستند. ابتکار عمل در صحنه نبرد در اختیار ج.ا است.