قالیباف: عروس تعریفی «آبراهام لینکلن» در اولین مواجهه نبرد را ترک کرد
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در ایکس با اشاره به اصابت پهپاد ایرانی به ناو آبراهام لینکلن نوشت: چه سروصدایی برای ناو آبراهام لینکلن به پا کردند تا ما را تحت فشار قرار دهند اما این عروس تعریفی در اولین مواجهه با موشکها و پهپادهای ایرانی صحنه نبرد را ترک کرد و عقب نشست.
ریئس مجلس بیان کرد: ناوی که قرار بود از امنیت و ثبات متحدان آمریکا دفاع کند، حتی نمیتواند در برابر چند پهپاد از خود دفاع کند و پا به فرار میگذارد! ضروری است متحدان و رسانههای آمریکا در این مورد تحقیق کنند تا امنیت خود و سربازان آمریکایی را به دروغ های ترامپ و نتانیاهو گره نزنند.