صبح امروز در راستای نظارتها و سرکشیهای مستمر از مراکز و مراجع قضایی صورت گرفت؛
بازدید محسنی اژهای از یکی از نواحی دادسرای تهران
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در راستای نظارتها و سرکشیهای مستمر خود از مراکز و مراجع قضایی، صبح امروز از یکی از نواحی دادسرای تهران بازدید به عمل آورد و با حضار در این مرجع قضایی به گفتوگو پرداخت.
بازدید رئیس قوه قضائیه از این مرجع قضایی در شرایطی است که ایران اسلامی و فرزندان امام خامنهای شهید و عزیز در هفتمین روز نبرد مقدس خود با جبهه اشقیاء به سرکردگی رژیمهای شیطانی آمریکا و اسرائیل قرار دارند و متجاوزان حمله به مناطق مسکونی و مراجع خدماترسان به مردم از جمله مراکز قضایی را در دستور کار قرار دادهاند.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید امروز خود از یکی از نواحی دادسرای تهران، با نیروها و مسئولان قضایی حاضر در این مرجع به گفتگوی صمیمانه پرداخت و خطاب به آنان تاکید کرد که جانفشانی شما در این شرایط در راستای خدمت به کشور و مردم، در نزد خداوند مأجور است.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: دشمن غدّار و متجاوز، این روزها حمله وحشیانه به منازل مسکونی مردم را در دستور کار قرار داده است؛ در چنین شرایطی علاوه بر خدماترسانیهای امدادی و اسکانی به مردمی که دشمن متجاوز خانههایشان را هدف گرفته توسط دستگاههای مسئول، ما در قوه قضائیه نیز مکلف هستیم انواع و اقسام خدمات حقوقی و قضایی را به این دسته از شهروندان بهصورت ویژه ارائه دهیم.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تمامی نواحی دادسرای تهران و همچنین سایر استانهای کشور بصورت شبانهروزی با شعب کشیک به خدماترسانی قضایی به عموم مردم میپردازند و نظارتهای قضایی کماکان استمرار دارد؛ حوادث اخیر سبب نشده تا در پیشبرد امورات قضایی، تعطیلی حادث شود.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تمام نیروهایی که در سنگرهای قضایی و سایر سنگرهای خدماترسانی، این روزها، پای کار کشور و مردم هستند، همپای نیروهای نظامی و امنیتی، مشغول جهاد فیسبیلالله میباشند و نزد خداوند مأجور هستند.
رئیس عدلیه عنوان کرد: از دادستان تهران و سایر مسئولان و نیروهای قضایی که در شرایط فعلی بصورت شبانهروزی و میدانی، ارائه خدمت میکنند، کمال قدردانی را دارم.
قاضیالقضات تصریح کرد: با تمامی عناصری که قصد دارند از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و به انحاء مختلف، امنیت شهروندان را مخدوش گردانند و به اموال و عرض و جان مردم دستدرازی کنند، هشدار میدهم که وفق قانون، مورد برخورد بسیار شدید و قاطعانه قرار خواهند گرفت؛ در شرایط فعلی کسی تصور نکند که فضا برای اعمال مجرمانه فراهم است.
محسنی اژهای اظهار داشت: مستندسازی و گردآوری اسناد قضایی ناظر بر جنایات و تعدیات رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران جهت اقامه دعوا علیه این متجاوزان، در دستور کار جدی قرار دارد.