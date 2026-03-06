پور جمشیدیان:
وضعیت امنیت داخلی و مرزهای کشور مطلوب است
به گزارش ایلنا، علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با قدردانی از همراهی مردم با بسیج و نیروی انتظامی در سراسر کشور گفت: وضعیت امنیت عمومی شهرها و استانهای ما در سراسر کشور وضعیت مناسبی دارد و حتی آمار جرایم در سطح شهرها کمتر از قبل از زمان جنگ شده است.
این موضوع نشان میدهد که هم مردم هوشیار هستند، هم نیروهای انتظامی و بسیج در صحنه حضور دارند و همچنین دشمن و افرادی که قصد ایجاد مزاحمت داشتند، نگران واکنش جدی عوامل انتظامی هستند.
با حضور مقتدرانه نیروهای مرزبانی و نیروهای نظامی اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وضعیت مرزهای کشور در شرایط خوبی قرار دارد. در پایانههای مرزی، رفتوآمدها و همچنین واردات و صادرات با ملاحظات خاصِ زمان جنگ در حال انجام است و ما مشکل خاصی در مرزها نداریم.
واردات به خوبی انجام میشود و تنها محدودیتهایی در زمینه صادرات کالاهایی که مورد نیاز مردم در داخل است ایجاد شده که این موضوع نیز در شرایط زمان جنگ، طبیعی است. در مجموع مشکل خاصی در مرزهای کشور وجود ندارد.
پورجمشیدیان ضمن تجلیل از حضور فعال مردم در سطح شهر و به نمایش گذاشتن همبستگی ملی گفت: بیش از ۱۲۰۰ موکب مردمی برای مراسم عزاداری رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای در حال حاضر در سراسر کشور فعال هستند.