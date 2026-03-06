عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتوگو با ایلنا:
دشمن را در فاز دوم عملیات برای پیاده کردن نیرو در ایران، ادب کردیم/ دستور تخلیه برای شهرهای مرزی شایعه است
علت اینکه پرتاب موشک ما کم شده چیست؟
احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتوگو با خبرگار ایلنا، درباره اینکه ایا شابعه مسلح شدن برخی گروههای شبه نظامی توسط آمریکا و اسرائیل و ورود آنها از مرزهای غربی به کشور و تخلیه برخی از شهرهای مرزی صحت دارد، عنوان کرد: عملیات حمله به ایران دو فاز بود. فاز اول عملیات این بود که با جنگندهها و موشکها ایران را به تسلیم وادار کنند و رهبران ایران و نیروهای نظامی را مورد هدف قرار دهند.
وی ادامه داد: فاز دوم عملیات هم این بود که در ایران نیرو پیاده کنند یا هیلی برن کنند و یک جایی را مانند شهر بوکان بگیرند و در آنجا بتوانند روی زمین مستقر شوند و از آنجا شروع کنند به حرکت کردن. در همین رابطه هم ظاهرا آقای ترامپ با رهبران کرد صحبت کرده بود و چون ایران از قبل اطلاع پیدا کرد، بنابراین در آن سوی مرزهای خودمان، نیروهای آمریکایی را بمباران کرد. به طوری که آنها تسلیم شدند. از سوی دیگر دولت اقلیم کردستان هم اعلام کرد که با محافظت از مرزها اجازه ورود نیرویی به سرزمین ما را نمیدهد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: روی هم رفته قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، ایران به نحوی آنها را ادب کرد، این ادب کردن ایران به این معنی بود آنها نتوانستند وارد مرز ایران شوند البته آنها تلاششان را میکنند که وارد شوند و در یکی از شهرهای کرد مانند بوکان مستقر شوند و از آنجا مرتب فعالیتشان زیادتر شود، ولی ناموفق بودند.
وی درباره دستور تخلیه در شهرهای مرزی گفت: اصلا و ابدا چنین دستوری برای تخلیه شهرها صادر نشده است و اینها همه شایعه است حتی شایعه کرده بودند که رادیو و تلوزیون را هک کنند و یک فردی با هوش مصنوعی صدای رئیس جمهور را تقلید کرده و اعلام تسلیم کند اینها همه طرحهایی بود که در ذهن آمریکاییها و اسرائیلیها به وجود آمده بود ولی روی هم رفته با توجه به اینکه در شش روز اول جنگ، ایران تحمل کرده و پاسخ داده طبیعتا در شش روز دوم جنگ هم همین حالت خواهد بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: دادههای میدانی این را نشان میدهد که آنها نمیتوانند کاری بیش از این انجام دهند البته ضربات زیادی در تهران میزنند و به ساختمانها و شاید زیرساختهای ما خسارت وارد میکنند ولی روی هم رفته نمیتوانند بر ما پیروز شوند. معمولا در ادبیات کلاسیک سیاسی میگویند ابرقدرت دوست دارد که سریع جنگ را تمام کند و پیروزی خود را اعلام کند ولی کشور متوسط تلاش میکند تاب آوری خودش را نشان دهد و اگر تاب آوری را نشان داد و جنگ را طولانی کرد پیروز محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ دستور تخلیهای برای شهرهای مرزی صادر نشده است و اینها جنگ روانی است، گفت: همانطور که میدانید برای اینکه موشک ظرف پنج الی شش دقیقه تا آنجا برسد از چند تا لایه باید عبور میکرد از عراق، سوریه و سایر لایههای دیگر باید عبور میکرد، اما با توجه به اینکه ما پایگاههای آمریکا در بحرین، امارات، سعودی و کویت را زدهایم در واقع چشمان آمریکا ضعیف شده و رادارهای آن ضعیف شده بنابراین موشکهای خرمشهر 4 و 5 ما الان به راحتی میرود و علت اینکه پرتاب موشک ما کم شده هم دلیلش این نیست که آنها ما را زدند، دلیلش این است که به طور مثال اگر قبلا 100 موشک میزدیم، ۳۰ موشک به مقصد میرسید و ۷۰ موشک را رهگیری میکردند تا پدافندشان اشباع شود اما الان که رادارهایشان ضعیف شده دیگر نیاز نداریم که زیاد بزنیم. برای همین هر چه موشک بزنیم به هدف می رسد.