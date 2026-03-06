وی افزود: همچنین محل استقرار تروریست‌های آمریکایی در کمپ العدیری کویت نیز دیگر هدف حملات پهپادهای هجومی نیروی دریایی ارتش بود. نیروی زمینی ارتش نیز در ادامه عملیات‌های خود علیه تروریست‌های آمریکایی مستقر در کردستان عراق، مقر این نیروها را در اربیل مورد هجوم پهپادهای خود قرار داد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی نیروهای مختلف سپاه در جریان ششمین روز جنگ تحمیلی جاری گفت: نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا حسن بن علی (ع) موشک‌های بالستیک خرمشهر را که به کلاهک‌های سنگین مجهز بودند به سوی فرودگاه بن‌گوریون شلیک کردند. نیروی زمینی سپاه نیز در جریان موج نوزدهم عملیات با شلیک پهپادهای انهدامی، مواضع استقرار نیروهای تروریستی آمریکایی را در اقلیم کردستان عراق هدف حملات خود قرار دادند.

سرهنگ ذوالفقاری ادامه‌داد: موج بیستم عملیات وعده صادق ۴ نیز با نام و یاد شهدای مظلوم ناو شکن دنای ارتش جمهوری اسلامی ایران با رمز «یا معز المومنین» و با اقدامات ترکیبی، متنوع و پر دامنه نیروهای مسلح علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی اجرا شده که اخبار و اطلاعات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به مورد اصابت قرار گرفتن یک ناو آمریکایی توسط پهپادهای نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که با هدف مدیریت تنگه هرمز به فاصله ۳۴۰ کیلومتری مرزهای آبی ایران در دریای عمان نزدیک شده بود، هدف پهپادهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و به همراه ناو شکن‌های خود منطقه را ترک کرده و تاکنون بیش از هزار کیلومتر از منطقه فاصله گرفته است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با بیان اینکه «علاوه بر عملیات‌های آفندی، عملیات‌های پدافندی نیروهای مسلح نیز ادامه دارد»، عنوان کرد: یگان‌های پدافندی ارتش و سپاه ذیل فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) صبح امروز پنجشنبه چهاردهم اسفند ماه یک فروند جنگنده F-15 E و مجموعاً چهار فروند پهپاد پیشرفته شناسایی رزمی هرمس ۹۰۰ و MQ9 را در آسمان مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشورمان رهگیری و منهدم کردند؛ این سرنگونی‌ها مجموع تعداد پهپادهای سرنگون شده دشمنان توسط نیروهای مسلح کشورمان را به بیش از ۷۵ فروند رساند.

سرهنگ ذوالفقاری گفت: همچنین در مناطق مختلفی از کشور، تعدادی از موشک‌های کروز شلیک شده توسط تروریست‌های آمریکایی نظیر موشک‌های سری تاماهاک و جاسم توسط آتش پدافند هوایی نیروهای مسلح سرنگون شده است.

وی عنوان کرد: در مجموع و با احتساب موج بیستم عملیات وعده صادق ۴ بیش از ۲۰۰۰ فروند پهپاد و بیش از ۶۰۰ فروند موشک علیه مواضع آمریکا در منطقه و اهداف صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی شلیک شدند و انجام حملات بیشتر علیه دشمنان کشورمان کماکان ادامه دارد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در پایان با تاکید بر اینکه صدای مستمر آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان در سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه‌ها در ۱۰۰ ساعت گذشته جنگ، آهنگ پایدار و مدیریت شده شلیک پرتابه‌های ایرانی برای انتقام سخت از جنایتکاران تروریست را نشان می‌دهد، گفت: نیروهای بزدل نظامی و امکانات رژیم صهیونیستی در لایه‌های مدنی و عمومی مخفی شدند اما کشف و ضربه به متجاوزان ادامه داشته و در روزهای آینده روند حملات شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد.