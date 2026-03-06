در نامه ای به مقامات سازمان ملل انجام شد؛
تشریح حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به ایران
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک گفت که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسراییل تا زمان توقف این تجاوزها همچنان حق ذاتی و مشروع دفاع از خود را بر اساس ماده ۵۱منشور ملل متحد اعمال میکند و در این راستا تمامی اقدامات لازم را برای صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی ملی خود به عمل خواهد آورد.
به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی در این نامه اظهار کرد:
متن این نامه به شرح زیر است: متعاقب دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای پیشین مورخ ۲۸ فوریه، ۱، ۲، ۳ و ۴ مارس ۲۰۲۶ در خصوص تجاوز از پیش طراحیشده، از پیش تحریکنشده و غیرموجه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله مایلم تداوم و شدتیافتن تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورم که غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را مورد هدف قرار میدهند را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت برسانم.
اوایل امروز، متجاوزان حملات عامدانه خود را علیه تأسیسات ورزشی ادامه دادند. در این حملات، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی در تهران بهطور عمدی مورد هدف قرار گرفت. در نتیجه این حمله، بخشهای وسیعی از مجموعه ورزشی آزادی و چندین تأسیسات پیرامونی آن بهطور کامل تخریب شد.
در حملهای جداگانه، مجموعه ورزشی بعثت تهران که یک مرکز تفریحی کاملاً غیرنظامی است نیز بهطور عمدی مورد هدف قرار گرفت. این مجموعه شامل استخر شنا، سالن چندمنظوره ورزشی مورد استفاده برای تمرین تیراندازی و بدنسازی، خوابگاه ورزشکاران، سالن ویژه جانبازان و پیست مسابقات موتورسواری است. این حمله موجب تخریب گسترده در سراسر این مجموعه شد.
علاوه بر این، اردوی تمرینی تیم ملی جودو نیز در نتیجه این حملات دچار خسارات جدی شد. همچنین در حملات موشکی دیگری، سه مجموعه ورزشی و تفریحی متعلق به شهرداری تهران در بخش جنوبی شهر مورد هدف قرار گرفت. از جمله تأسیسات مورد اصابت میتوان به پارک آبی آزادگان واقع در جنوب بزرگراه آزادگان، ورزشگاه شهیدان اسماعیلی در منطقه ۱۸ و سالن ورزشی شهید اسکندرلو در منطقه ۱۵ تهران اشاره کرد. در همین موج حملات، ساختمان اصلی شهرداری منطقه ۱۸ نیز مورد اصابت قرار گرفت. این حملات موجب وارد آمدن خسارات قابل توجه به این تأسیسات تفریحی و آموزشی غیرنظامی شد.
درست همان روز، یک موشک به سالن ورزشی در شهر لامرد در استان فارس اصابت کرد. گروهی از بازیکنان زن والیبال زمان وقوع این حمله در داخل سالن مشغول تمرین بودند. در نتیجه این حمله، بیش از ۱۸ ورزشکار زن به شهادت رسیدند و حدود ۱۰۰ نفر دیگر نیز مجروح شدند.
این حملات وحشیانه و کور علیه تأسیسات ورزشی در چندین شهر ایران نیز صورت گرفته و به شهادت شمار زیادی از ورزشکاران ایرانی از جمله رقابتکنندگان شناختهشده بینالمللی و مدالآوران جهانی در رشتههایی همچون کشتی، جودو و تکواندو، منجر شده است.
تأسیسات ورزشی و مراکز عمومی تفریحی از جمله اموال غیرنظامی هستند که بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه مورد حمایت قرار دارند و هدف قرار دادن و تخریب عمدی آنها بیش از پیش ماهیت نظاممند این حملات غیرقانونی و مجرمانه را نشان داده و مصداق جنایت جنگی محسوب میشود.
مایلم تأکید نمایم که امروز ششمین روز متوالی از حملات گسترده و کورکورانه در چارچوب جنگ تجاوزکارانهای است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه شهرهای سراسر جمهوری اسلامی ایران به جریان افتاده است. در طول این جنگ مجرمانه علیه کشورم، متجاوزان بهطور عمدی مناطق غیرنظامی پرجمعیت و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی را مورد هدف قرار دادهاند. این اقدامات نقض آشکار منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴ آن که تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع میسازد، محسوب میشود.
بر اساس آخرین گزارش جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در نتیجه این حملات وحشیانه و سبعانه تاکنون ۱۳۳۲ غیرنظامی بیگناه از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادهاند و با تداوم بیوقفه این حملات، شمار کشتهها و مجروحان همچنان در حال افزایش است. زیرساختهای حیاتی غیرنظامی از جمله فرودگاهها، مدارس، مراکز آموزشی، مناطق مسکونی، تأسیسات ورزشی و دیگر زیرساختهای عمومی، بهطور عمدی مورد هدف قرار گرفته، تخریب شده یا بهشدت آسیب دیدهاند.
همانگونه که در مکاتبات پیشین ما اشاره شده، در نخستین روز تجاوز، یک مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر کوچک میناب واقع در استان هرمزگان در جنوب ایران، بهطور عمدی مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد. در نتیجه این حمله مجرمانه، بیش از ۱۷۰ دانشآموز دختر بیگناه جان خود را از دست دادند و پیکرهای آنان پس از ساعتها عملیات امداد و نجات از زیر آوار خارج شد. در همان روز، حملات مشابهی در شهرهای دیگر از جمله شرق تهران و آبیک در استان قزوین نیز به کشته شدن چندین دانشآموز انجامید. در سومین روز تجاوز، حملات بیشتری بهطور عمدی تأسیسات بهداشتی و بشردوستانه را هدف قرار داد از جمله: بیمارستانهای مطهری، گاندی و خاتم در تهران؛ بیمارستان ابوذر در اهواز؛ ساختمانهای متعلق به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران؛ و همچنین سه پایگاه اورژانس در سراب، چابهار و همدان، علاوه بر ساختمانهای مسکونی در شمال تهران.
هدف قرار دادن عامدانه جمعیتهای غیرنظامی و اموال غیرنظامی نقضی فاحش از حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ محسوب میشود و نقض جدی اصول بنیادین تفکیک، تناسب و احتیاط در حقوق بینالملل عرفی به شمار میآید. حملات نظاممند و عامدانه علیه زیرساختهای غیرنظامی و سایر تأسیسات غیرنظامی مصداق جنایات جنگی است و مرتکبان آن باید بهطور فردی و در سطح بینالمللی مورد پاسخگویی قرار گیرند.
روز گذشته، آمریکا بهطرز شرمآوری مرتکب یک اقدام تجاوزکارانه دیگر، غیرقانونی و خطرناک در دریا شد؛ اقدامی که تقریباً در فاصله ۲ هزار مایلی از سواحل ایران رخ داد. ناوچه ایرانی دنا که به دعوت و بهعنوان مهمان نیروی دریایی هند اعزام شده بود و قریب به ۱۳۰ ملوان داشت، بدون هیچگونه هشدار قبلی در آبهای بینالمللی مورد اصابت قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۰۰ ملوان ایرانی به شهادت رسیدند. این حمله بیپروا علیه یک شناور نظامی در خارج از هرگونه منطقه مخاصمه، نقض قواعد بنیادین حاکم بر توسل به زور، حقوق دریاها و اصل آزادی کشتیرانی در حقوق بینالملل محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر این اقدامات تجاوزکارانه وحشیانه و غیرقانونی را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم میکند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران مجدداً از دبیرکل و اعضای مسئول شورای امنیت میخواهد ضمن عمل به مسئولیتهای خود بر اساس منشور ملل متحد، اقدامات ذیل را انجام دهند:
1. محکوم نمودن اقدامات مستمر تجاوزکارانه و حملات وحشیانهای که توسط آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و در نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل ارتکاب مییابد؛
2. درخواست از آمریکا و رژیم اسرائیل تا فوراً تمامی اقدامات تجاوزکارانه نظامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را متوقف نموده، به حملات عامدانه و بیتمایز علیه غیرنظامیان و اموال غیرنظامی که در نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه صورت میگیرد پایان دهند و بهطور کامل به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل پایبند باشند؛
3. تضمین نمایند که نسبت به نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که توسط آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمعیت غیرنظامی و زیرساختهای ایران ارتکاب یافته و همچنان در حال ارتکاب است، پاسخگویی و مسئولیتپذیری برقرار گردد.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدامات تجاوزکارانه، تا زمان توقف این تجاوز همچنان حق ذاتی و مشروع دفاع از خود را بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد اعمال میکند و در این راستا تمامی اقدامات لازم را برای صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی ملی خود به عمل خواهد آورد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین از تمامی دولتهای عضو سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارند میخواهد این اقدام تجاوزکارانه را بهطور صریح و بدون ابهام محکوم نموده و اقدامات فوری و جمعی لازم را برای پایان دادن به خونریزی و جنگ علیه مردم ایران اتخاذ کنند، چرا که این وضعیت بیتردید تهدیدی بیسابقه علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی به شمار میآید.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.
احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد