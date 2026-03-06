چهارمین جلسه شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشکیل شد

چهارمین جلسه شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشکیل شد
چهارمین جلسه شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی امروز به ریاست پزشکیان رئیس‌جمهور ایران تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی از آخرین وضعیت جنگ را ارائه نمود و اعضای شورا ضمن حمایت جدی از نیرو‌های مسلح در این نبرد، تصمیماتی را در جهت تقویت نیرو‌های مسلح اتخاذ نمودند.

ضمنا در این جلسه تمهیدات لازم جهت تشکیل مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر آینده کشور گرفته شد.

همچنین اعضای شورا در مورد اظهارات نسنجیده و هذیان‌گویی رییس جمهور آمریکا در مورد رهبری آینده کشور اعلام نمودند که این گونه رفتار‌ها نشان دهنده عمق اهداف شوم دشمن در این نبرد است و ملت بزرگ ایران هیچ گاه به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی و حق سرنوشت خود را نخواهد داد و با مقاومت و پایداری خود دشمن آمریکایی صهیونیستی را به زانو درخواهد آورد.

در این جلسه درباره نیاز‌های اساسی کشور به ویژه در زمینه تامین کالا‌های اساسی و دارو تصمیماتی گرفته شد که دولت محترم آنها را دنبال خواهد کرد.

