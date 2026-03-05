هشدار عراقچی به ترامپ:

طرح «ب» شما در مورد ایران شکست بزرگ‌تری از طرح «الف» تان خواهد خورد

طرح «ب» شما در مورد ایران شکست بزرگ‌تری از طرح «الف» تان خواهد خورد
وزیر خارجه ایران خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت : همانطور که طرح «الف» تان در مورد ایران با شکست روبرو شد، طرح «ب» تان نیز با شکستی بزرگتر روبرو خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس ضمن هشدار به رئیس جمهور آمریکا نوشت:طرح «الف» برای دستیابی به یک پیروزی نظامی سریع و بی‌دردسر شکست خورد، آقای رئیس‌جمهور. طرح «ب» شما حتی شکست بزرگ‌تری خواهد بود.

 وی افزود: واقعیت این است: فرصت دستیابی به یک توافق منحصربه‌فرد از بین رفت، پس از آنکه باند «آخر امریکا» «پیشرفت قابل توجهی» را که در مذاکرات به دست آمده بود، پنهان کرد.

عراقچی تاکید کرد : «اول اسرائیل» همیشه به معنای «آخر آمریکا» است.

