به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس ضمن هشدار به رئیس جمهور آمریکا نوشت:طرح «الف» برای دستیابی به یک پیروزی نظامی سریع و بی‌دردسر شکست خورد، آقای رئیس‌جمهور. طرح «ب» شما حتی شکست بزرگ‌تری خواهد بود.