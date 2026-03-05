دولت ۱۴ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۶:۴۵

پزشکیان:

قدردان مردم کردستان هستیم

رئیس‌جمهوری با قدردانی از مردم کردستان و همدردی با خانواده شهدا و مجروحان، تاکید کرد: استاندار کردستان و نیروهای مسلح حافظ امنیت موظفند با هرگونه تحرک تجزیه‌طلبانه برخورد قاطع کنند.