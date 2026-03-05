پزشکیان:
قدردان مردم کردستان هستیم
رئیسجمهوری با قدردانی از مردم کردستان و همدردی با خانواده شهدا و مجروحان، تاکید کرد: استاندار کردستان و نیروهای مسلح حافظ امنیت موظفند با هرگونه تحرک تجزیهطلبانه برخورد قاطع کنند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از مردم غیور و باشرف کردستان که در این روزهای تاریخی پای کار ایران ایستادهاند قدردانی میکنم.
همدرد خانوادههای شهدا و مجروحان این حوادث هستم.
استاندار و نیروهای مسلح حافظ امنیت موظفند با هرگونه تحرک تجزیهطلبانه برخورد قاطع کنند.»