به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که با هدف مدیریت تنگه هرمز به فاصله ۳۴۰ کیلومتری مرز‌های آبی ایران در دریای عمان نزدیک شده بود، مورد اصابت پهپاد‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و به همراه ناوشکن‌های خود، با سرعت فرار کرد و تا کنون بیش از هزار کیلومتر از منطقه، فاصله گرفته است.